Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал западные государства "закрыть воздушное пространство" над областью на западе страны.



В сообщении, посвященном онлайн-выступлению Умерова на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, говорится, что он обратился к соседним странам-членам НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство над западными районами Украины с использованием своих систем ПВО.



Кроме того, Умеров отметил, что запросил разрешение на применение военного оборудования на большие расстояния. Ранее представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи украинских границ, против ракет России, однако пока не принято никаких конкретных решений по этому вопросу.



Россия отправила ноту странам-членам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что всевозможные грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной мишенью для России.



Российское МИД утверждало, что государства НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада вредят российско-украинским переговорам и окажут негативное воздействие.



В свою очередь, Лавров заявил, что США и НАТО непосредственно вмешиваются в конфликт на Украине не только через поставку вооружения, но и через подготовку персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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