Канадский артист Дональд Сазерленд, известный по своей роли в "Голодных играх", скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Кифер.



Сын сообщил на своей странице в социальной сети о уходе своего отца из жизни.



"С печалью хочу объявить, что мой отец, Дональд Сазерленд, покинул нас".



Причины смерти актера не были озвучены сыном, однако он отметил, что рассматривает отца как одного из самых значимых артистов в истории кино.



Дональд Сазерленд прославился ролью президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры".



Его творчество было отмечено номинациями на премии "Золотой Глобус" и BAFTA, а также он удостоился нескольких престижных наград за свою карьеру.



В 2003 году он получил "Золотой Глобус" и в 2018 году был удостоен почетной премии "Оскар".

Фото: www. flickr.com/Alan Light (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)