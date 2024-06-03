Освобождение малого населенного пункта Уманское российскими войсками означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для городов и поселков на Донбассе, утверждает лидер ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Россия 24".
Группировка подразделений армии "Центр" освободила Уманское в ДНР, как сообщило Министерство обороны РФ в воскресенье.
По словам Пушилина, это маленькое поселение Уманское, но не следует недооценивать его стратегическое значение. Располагается Уманское в 11 километрах к западу от Авдеевки. С военной точки зрения каждый населенный пункт, каждая маленькая деревня играют роль, так как в основном деревни строились на возвышенностях, что придает им оперативное преимущество как при наступлении, так и при организации обороны. Продвижение вперед способствует повышению уровня безопасности для наших городов и поселков.
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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