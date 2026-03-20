Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ульяновск, набережная Волги
© Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Главная / Приволжский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:12

Десять баллов для Ульяновска: как один проект изменил восприятие региона среди туристов

Ульяновская область удостоилась максимальной оценки в десять баллов по итогам работы проекта "Медиаразведка" за 2025 год. Высокий результат был озвучен в Москве на отраслевом мероприятии, прошедшем в офисе сервиса путешествий Туту. Эксперты оценили качество организации информационных туров в регион на высший уровень. Успех позволил субъекту занять место среди наиболее привлекательных туристических направлений России. Четыре визита участников проекта в область за последние годы стали решающим фактором для формирования итогового рейтинга.

Итоги рейтинга и оценки

Проект "Медиаразведка" функционирует на протяжении пяти лет, занимаясь продвижением внутреннего туризма через организацию специальных инфотуров. За это время эксперты провели более ста десяти поездок в сорок пять регионов страны, тестируя качество сервиса и гостеприимства. Ульяновская область регулярно участвовала в этих проверках, что позволило объективно оценить потенциал местной инфраструктуры.

Максимальный балл в 2025 году стал подтверждением системной работы профильных ведомств по организации туров. Такая оценка свидетельствует о высокой готовности региона принимать делегации и туристов самого разного уровня. Включение области в топ лучших направлений РФ закрепляет её статус на туристической карте страны как профессионально организованной площадки.

"Высокая оценка со стороны экспертного сообщества подчеркивает эффективность работы управленческих команд на местах. Когда регион получает десять из десяти, это значит, что инфраструктура и сервис соответствуют современным ожиданиям путешественников. Инструменты "Медиаразведки" позволяют не только показать потенциал территорий, но и выявить зоны для дальнейшего роста. Такие результаты закономерны для областей, которые вкладываются в развитие внутреннего туризма как в полноценный экономический драйвер".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Стратегия продвижения региона

Презентация туристических возможностей области в Москве стала ключевой площадкой для охвата новой аудитории. Представители региона познакомили гостей с проектом "Холмы", сделав акцент на уникальных локациях и форматах отдыха. Участники мероприятия получили возможность побороться за сертификаты на проживание, что стимулирует интерес к поездкам.

Для интерактивного взаимодействия с аудиторией организаторы выбрали формат мастер-классов по традиционным ремеслам и навыкам. Уроки игры на балалайке и кулинарные сессии по приготовлению пирожных привлекли внимание профессионального сообщества и блогеров. Такие активности наглядно иллюстрируют современные методы представления территории.

Обмен опытом между представителями различных регионов на подобных встречах помогает сформировать стандарты качественного турпродукта. Собранные практики позволяют участникам отрасли перенимать лучшие решения для внедрения у себя. Подобные события превращаются в полноценную дискуссионную платформу для развития внутреннего рынка путешествий.

Культурная и гастрономическая программа

Особое внимание посетителей ульяновского стенда привлекли народные промыслы, представленные в виде прикладного искусства. Мастера наглядно продемонстрировали процесс создания мозаичных изделий из камня симбирцит, характерного для региона. Ремесленные практики до сих пор остаются мощным способом привязки туристов к локальной истории и идентичности.

Гастрономическая часть визита включала в себя дегустацию локальной продукции, что стало обязательным элементом презентации. Посетители могли попробовать сыры и шоколад, произведенные местными компаниями. Взаимодействие с пищевым сектором региона является важной частью формирования целостного впечатления у въездной аудитории.

Результаты 2025 года дают четкое понимание, в каком направлении следует двигаться дальше для удержания позиций. Сочетание индустриальных продуктов и аутентичных традиций создало уникальный образ, который был оценен профессиональными наблюдателями. Успех стал итогом многолетних усилий по повышению качества обслуживания, отмеченных экспертами на федеральном уровне.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Закон на стороне гражданина: нотариусы Ульяновской области открывают двери для всех желающих сегодня в 13:15

Жители региона смогут бесплатно получить помощь специалистов по самым сложным вопросам документооборота и защиты личных интересов в рамках грядущей акции.

Читать полностью » Проверенный статус против неопределенности: Казань готовится принять крупный велостарт сегодня в 13:14

Масштабное спортивное событие оказалось в центре внимания из-за неожиданных проблем с инфраструктурой, заставивших федерацию пересмотреть планы на сезон.

Читать полностью » Зелёные метры: как Нижний Новгород задает новые стандарты благоустройства жилых кварталов вчера в 11:32

В крупнейших жилых комплексах Нижнего Новгорода меняются подходы к оформлению дворов, превращая привычные территории в полноценные зоны отдыха.

Читать полностью » Небо над Балканами открыто: жители Нижнего Новгорода получили новый удобный транзитный узел вчера в 11:32

Жителей региона ждет расширение возможностей для путешествий в зарубежные страны, которое станет доступным уже в разгар весеннего сезона 2026 года.

Читать полностью » Гастрономическая битва вышла на новый уровень: Казань определила лидеров ресторанного олимпа вчера в 11:27

В Казани подвели итоги масштабного исследования, которое перевернуло представление о локальной гастрономии и выявило новых игроков ресторанного рынка.

Читать полностью » Смена курса на запад: Мордовия и Беларусь запускают амбициозный проект в обход привычных схем вчера в 11:25

Два региона договорились о выводе партнерства на качественно новый уровень, затрагивающий производство жизненно важных товаров и технологий.

Читать полностью » Междисциплинарный подход как ключ к успеху: форум в Казани выявляет лучшие практики лечения 18.03.2026 в 20:05

Форум в Казанском IT-парке сосредоточен на борьбе с ишемической болезнью сердца и опыте Татарстана, который вдохновляет на федеральном уровне.

Читать полностью » Педагогов освободили от бумажной рутины: как Башкортостан уменьшил отчетность до пяти документов 18.03.2026 в 19:58

Сокращение отчетности для учителей в Башкортостане превратилось в прорыв, позволяющий сосредоточиться на главном.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Солнце шлет пламенный привет: магнитный шторм накрыл юг страны и выводит людей из строя
Питомцы
Зов предков в мягких лапках: охотничий инстинкт заставляет питомца рвать обувь в клочья
ЮФО
Свет и символы на площадях: как Ростов готовится к 81-й годовщине Победы в мае
УрФО
Турбулентность на рынке труда: губернатор Курганской области предлагает инновационные решения проблемы
УрФО
Чемоданное настроение по расписанию: аэропорт Кургана раскрыл план полетов на будущий сезон
Недвижимость
Заморозка с горьким осадком: мелкие ошибки при хранении превращают огородный урожай в мусор
УрФО
Сердце города замирает: жизнь в центре Челябинска изменится из-за масштабной стройки
УрФО
Поводы выдержать зиму: смена резины на летнюю в Тюмени может привести к опасным последствиям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet