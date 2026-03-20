Десять баллов для Ульяновска: как один проект изменил восприятие региона среди туристов

Ульяновская область удостоилась максимальной оценки в десять баллов по итогам работы проекта "Медиаразведка" за 2025 год. Высокий результат был озвучен в Москве на отраслевом мероприятии, прошедшем в офисе сервиса путешествий Туту. Эксперты оценили качество организации информационных туров в регион на высший уровень. Успех позволил субъекту занять место среди наиболее привлекательных туристических направлений России. Четыре визита участников проекта в область за последние годы стали решающим фактором для формирования итогового рейтинга.

Итоги рейтинга и оценки

Проект "Медиаразведка" функционирует на протяжении пяти лет, занимаясь продвижением внутреннего туризма через организацию специальных инфотуров. За это время эксперты провели более ста десяти поездок в сорок пять регионов страны, тестируя качество сервиса и гостеприимства. Ульяновская область регулярно участвовала в этих проверках, что позволило объективно оценить потенциал местной инфраструктуры.

Максимальный балл в 2025 году стал подтверждением системной работы профильных ведомств по организации туров. Такая оценка свидетельствует о высокой готовности региона принимать делегации и туристов самого разного уровня. Включение области в топ лучших направлений РФ закрепляет её статус на туристической карте страны как профессионально организованной площадки.

"Высокая оценка со стороны экспертного сообщества подчеркивает эффективность работы управленческих команд на местах. Когда регион получает десять из десяти, это значит, что инфраструктура и сервис соответствуют современным ожиданиям путешественников. Инструменты "Медиаразведки" позволяют не только показать потенциал территорий, но и выявить зоны для дальнейшего роста. Такие результаты закономерны для областей, которые вкладываются в развитие внутреннего туризма как в полноценный экономический драйвер". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Стратегия продвижения региона

Презентация туристических возможностей области в Москве стала ключевой площадкой для охвата новой аудитории. Представители региона познакомили гостей с проектом "Холмы", сделав акцент на уникальных локациях и форматах отдыха. Участники мероприятия получили возможность побороться за сертификаты на проживание, что стимулирует интерес к поездкам.

Для интерактивного взаимодействия с аудиторией организаторы выбрали формат мастер-классов по традиционным ремеслам и навыкам. Уроки игры на балалайке и кулинарные сессии по приготовлению пирожных привлекли внимание профессионального сообщества и блогеров. Такие активности наглядно иллюстрируют современные методы представления территории.

Обмен опытом между представителями различных регионов на подобных встречах помогает сформировать стандарты качественного турпродукта. Собранные практики позволяют участникам отрасли перенимать лучшие решения для внедрения у себя. Подобные события превращаются в полноценную дискуссионную платформу для развития внутреннего рынка путешествий.

Культурная и гастрономическая программа

Особое внимание посетителей ульяновского стенда привлекли народные промыслы, представленные в виде прикладного искусства. Мастера наглядно продемонстрировали процесс создания мозаичных изделий из камня симбирцит, характерного для региона. Ремесленные практики до сих пор остаются мощным способом привязки туристов к локальной истории и идентичности.

Гастрономическая часть визита включала в себя дегустацию локальной продукции, что стало обязательным элементом презентации. Посетители могли попробовать сыры и шоколад, произведенные местными компаниями. Взаимодействие с пищевым сектором региона является важной частью формирования целостного впечатления у въездной аудитории.

Результаты 2025 года дают четкое понимание, в каком направлении следует двигаться дальше для удержания позиций. Сочетание индустриальных продуктов и аутентичных традиций создало уникальный образ, который был оценен профессиональными наблюдателями. Успех стал итогом многолетних усилий по повышению качества обслуживания, отмеченных экспертами на федеральном уровне.