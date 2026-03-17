Ульяновская область по итогам 2025 года зафиксировала исторические максимумы в аграрном секторе, существенно превысив показатели предыдущего периода. Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Алексей Леушкин представил отчет в Законодательном собрании, подтвердив рекордные объемы сбора зерна, сахарной свеклы и масличных культур. Несмотря на успехи растениеводства, животноводческая отрасль столкнулась со снижением валовых объемов производства. Данные показатели отражают текущую структуру регионального агропромышленного комплекса.

Рекордный урожай полевых культур

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе достиг 2 миллионов 160 тысяч тонн. Этот показатель на 19% превышает данные 2024 года и является максимальным для области с 1982 года. При этом средняя урожайность зерновых составила 34,8 центнера с гектара, что стало новым историческим рекордом для местного агропрома.

"Достигнутые результаты в растениеводстве позволяют региону полностью закрыть внутренние потребности в продовольствии и фураже. По урожаю зерновых культур область прочно закрепилась в пятерке лучших субъектов ПФО. Рекордные показатели по масличным культурам и сахарной свекле создают необходимый запас прочности для перерабатывающей промышленности. Выполнение доктрины продовольственной безопасности по ключевым позициям подтверждает эффективность текущих подходов к управлению сельскими территориями". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Производство подсолнечника также продемонстрировало рост, составив 4,95 тысячи тонн, что на 22% выше уровня предыдущего года. Потенциальные мощности по выпуску подсолнечного масла в 12 раз перекрывают региональные потребности. Фактический же объем выпуска масла местными заводами составляет 89 тысяч тонн, что обеспечивает избыток предложения на рынке.

Особое внимание в отчете уделено сахарной свекле, сбор которой достиг 387 тысяч тонн. Урожайность корнеплода составила рекордные 521 центнер с гектара, увеличившись на 31%. Переработка данного сырья позволила произвести 102 тысячи тонн сахара, что вдвое превышает нормы регионального потребления.

Трудности в секторе животноводства

В отличие от растениеводства, животноводческий комплекс демонстрирует нисходящую динамику по всем ключевым позициям. Валовый надой молока снизился до 168 тысяч тонн, что составляет 90% от показателей 2024 года. Объем производства мяса скота и птицы сократился до 96%, а выпуск яиц упал до 89% от уровня прошлого отчетного периода.

Министерство связывает данную негативную тенденцию с общим сокращением поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских фермерских хозяйствах и частных подворьях населения. Статистика указывает на трансформацию структуры хозяйствования, где мелкие формы производства теряют свои позиции, что напрямую влияет на общие показатели отрасли.

При этом эффективность профильных сельхозорганизаций продолжает расти. По итогам 2025 года продуктивность одной коровы достигла 7768 килограмм молока, что стало абсолютным рекордом для области. Рост продуктивности в крупных хозяйствах на 6% свидетельствует о постепенной интенсификации производства в секторе.

Развитие альтернативных направлений

Аквакультура стала одной из наиболее перспективных точек роста в региональном агропромышленном комплексе. Благодаря расширению мер государственной поддержки рыбоводства, объем производства товаров в данном секторе увеличился до 537 тонн. Этот показатель составил 108% к уровню 2024 года, демонстрируя устойчивую положительную динамику.

Сектор картофеля и овощеводства также показал стабильность, превысив результаты 2024 года в категории сельхозорганизаций. Обеспеченность населения региона овощной продукцией при сложении данных профессиональных хозяйств и частных подворий достигла 95%. Данные показатели подчеркивают сохранение баланса в обеспечении продуктами первой необходимости.

Годовые итоги работы Министерства АПК и РСТ подтверждают наличие значительного дисбаланса между высокотехнологичным растениеводством и требующим адаптации животноводством. Власти региона продолжают работу по выполнению доктрины продовольственной безопасности, опираясь на рекордные результаты сбора урожая и развитие государственных программ поддержки инфраструктуры.