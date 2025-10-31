Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:12

Невидимое свечение жизни: вот как живые организмы подают сигналы света при стрессе

Физики из Университета Калгари зафиксировали сверхслабое свечение живых организмов

Живые организмы действительно могут "светиться" — не как лампочка, а крошечными порциями света, невидимыми глазу. Канадские физики показали: при метаболизме мыши и растения испускают сверхслабые фотоны, и интенсивность этих "огоньков" меняется при стрессе. Идея звучит как фантастика, но речь идёт о строгой физике, оптике и биохимии. Разбираемся, что уже известно, чем это важно для медицины и агротеха, и как подобные сигналы могут стать новым индикатором здоровья живых систем.

Что именно обнаружили исследователи

Учёные из Университета Калгари с помощью чувствительных камер зафиксировали сверхслабые фотонные выбросы у живых мышей и растений. Излучение связано с биохимическими реакциями, сопровождающими метаболизм и окислительно-восстановительные процессы. Живые особи светились сильнее мёртвых; у растений "сигнал" усиливался при тепловом или химическом стрессе. Исследователи подчёркивают: глаз этого свечения не видит — интенсивность слишком мала, его можно регистрировать только специализированной оптикой.

"Фотоны, обнаруженные в лаборатории, могут быть, а могут и не быть замечены в реальном мире, добавляет Облак, — по крайней мере, при использовании нынешнего оборудования. Прежде чем выяснить, возможно ли их применение в реальном мире, необходимо пройти несколько этапов".

Базовые утверждения и как это работает

  • Источник фотонов — побочные реакции метаболизма (например, рекомбинация активных форм кислорода), где часть энергии уходит в виде света.
  • Невидимость глазу — следствие низкой интенсивности (уровень биофотонов многократно ниже порога зрительного восприятия).
  • Связь с жизнью — у живых образцов поток выше, чем у мёртвых, а при стрессе усиливается.
  • Универсальность — логично ожидать такие же сигналы у большинства организмов, в том числе у человека.

А что если… применить это вне лаборатории?

  • …в сельском хозяйстве. Полевые сканеры биофотонов для раннего выявления стресса посевов (засуха, солевой стресс, фитотоксичность) до визуальных симптомов. Синергия с дронами, мульти/гиперспектральной съёмкой и платформами агроскаутинга.
  • …в трансплантологии. Оценка жизнеспособности органов и тканей ex vivo в реальном времени как дополнительный критерий качества.
  • …в фармакологии. Тестирование метаболических эффектов препаратов и антиоксидантов по изменению сверхслабого излучения.
  • …в экологии. Мониторинг стресса у модельных организмов при воздействии загрязнителей.

FAQ

Это видно глазом? Нет. Интенсивность в разы ниже порога зрения — нужна специализированная оптика.
Человек тоже "светится"? Прямых данных на людях в этом исследовании нет; по логике процессов — вероятно, да, но это требует отдельной валидации.
Это биолюминесценция как у светлячков? Нет. Здесь не ферментативная люминесценция люциферазы, а сверхслабые фотоны как побочный продукт метаболизма/окисления.
Можно ли использовать как медицинский тест уже сейчас? Рано. Нужны стандарты, пороговые значения, клинические испытания.
Чем заменить "тёмную комнату" в поле? Мобильный светонепроницаемый шатёр, ночные замеры, нейтральные фильтры, охлаждаемые сенсоры.

Мифы и правда

• "Организм светится — значит, он болен". Неверно: базовый сигнал есть всегда; при стрессе он может усиливаться, и это лишь маркёр состояния.
• "Достаточно смартфона для съёмки". Миф: нужна высокочувствительная охлаждаемая камера и строгий контроль фона.
• "Раз у растений работает, у людей точно так же". Обобщение: принципы общие, но биология тканей разная — требуется отдельная клиническая проверка.

3 интересных факта

  1. Подобные сверхслабые излучения исследуют с 1920-х годов, но только современные сенсоры позволили уверенно их регистрировать у млекопитающих и целых растений.

  2. В растениях всплески биофотонов часто коррелируют с фотосистемой II и окислительным стрессом — возможен "ранний будильник" агронома.

  3. У животных интенсивность сигнала может локально меняться — перспективно для картирования метаболизма тканей.

Исторический контекст

Идея "биофотонов" долго оставалась на периферии — эффекты слабые, приборы шумные. Развитие охлаждаемых ПЗС/CMOS-матриц, фотомножителей и алгоритмов подавления шума вывело тему из разряда курьёзов в строгие измерения. Сегодня физики и биологи объединяют оптику, квантовую чувствительность и молекулярную биологию, чтобы превратить фундаментальный эффект в прикладной инструмент мониторинга живых систем.

