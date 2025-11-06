Я боялся, что бактерицидная лампа ослепит меня — офтальмолог объяснил, почему это невозможно

Случай в Хакасии, где десятки людей получили ожоги глаз после посещения кинотеатра, вызвал широкий общественный резонанс. Многие начали опасаться бактерицидных ламп, используемых для дезинфекции помещений. Однако, как сообщил NEWS. ru врач-офтальмолог Вячеслав Куренков, современные обеззараживающие устройства безопасны при правильной эксплуатации и не могут привести к полной потере зрения.

Почему бактерицидные лампы безопасны

По словам специалиста, современные ультрафиолетовые лампы с закрытым контуром могут работать в присутствии людей, не нанося вреда органу зрения. Конструкция таких ламп исключает прямое воздействие излучения на глаза.

"Ультрафиолетовые лампы с закрытым контуром должны работать во время присутствия людей. Они не поражают орган зрения", — пояснил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Он предположил, что в кинотеатре, где произошёл инцидент, использовались либо лампы с открытым контуром, либо неисправные устройства, нарушившие стандарт безопасности.

Что происходит при ожоге глаз ультрафиолетом

Воздействие ультрафиолетовых лучей может повредить передние отделы глаза - роговицу и конъюнктиву. Это состояние известно как фотокератит.

Основные симптомы:

жжение и ощущение "песка" в глазах;

сильное слезотечение;

спазм век (блефароспазм);

светобоязнь и боль;

временное затуманивание зрения.

"Если экспозиция была не катастрофически длинной, то потеря зрения человеку не грозит", — отметил офтальмолог Куренков.

При кратковременном воздействии ожоги обычно обратимы: повреждённые клетки роговицы восстанавливаются в течение 2-3 дней.

Когда ультрафиолет становится опасным

Открытые бактерицидные лампы, которые излучают жёсткий ультрафиолет (UV-C), должны использоваться только в пустых помещениях. Если такие устройства работают при присутствии людей, возможны ожоги кожи и глаз.

Типичные нарушения эксплуатации:

использование старых ламп без защитного экрана;

установка ламп низкого качества;

несоблюдение инструкций по эксплуатации;

отсутствие маркировки и технического обслуживания.

Советы шаг за шагом: как защитить глаза от ультрафиолета

Не находиться в помещении с работающей открытой лампой. При включении таких устройств людей в зале быть не должно. Проверять тип оборудования. Безопасные лампы — это закрытые рециркуляторы с фильтром и защитным корпусом. Не смотреть на лампу напрямую. Даже короткое воздействие излучения может вызвать раздражение роговицы. При первых симптомах ожога — обратиться к офтальмологу. Самолечение опасно и может привести к осложнениям. Использовать солнцезащитные очки при ярком искусственном освещении. Это снизит риск раздражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование открытой бактерицидной лампы в присутствии людей.

Последствие: Ожог роговицы, воспаление глаз.

Альтернатива: Применение закрытых рециркуляторов, безопасных для постоянной работы.

Ошибка: Игнорирование симптомов ожога глаз.

Последствие: Длительное воспаление, временная потеря зрения.

Альтернатива: Срочное обращение к офтальмологу и использование увлажняющих капель.

Ошибка: Покупка дешёвых, немаркированных ламп.

Последствие: Нарушение уровня фильтрации ультрафиолета.

Альтернатива: Использование сертифицированных приборов с проверкой производителя.

Таблица: типы бактерицидных ламп и их безопасность

Тип лампы Принцип действия Можно ли использовать при людях Уровень риска Закрытая (рециркулятор) УФ-излучение внутри корпуса, воздух проходит через фильтр Да Минимальный Открытая (кварцевая) Излучение распространяется напрямую в пространство Нет Высокий Бактерицидная с отражателем Излучает направленно, требует защиты Только в пустом помещении Средний

Мифы и правда

Миф Правда Любая бактерицидная лампа опасна для глаз Современные лампы с закрытым контуром безопасны при правильной установке После ожога глаз зрение теряется навсегда В большинстве случаев повреждения обратимы Ультрафиолет полностью стерилизует воздух Он уничтожает бактерии, но не заменяет вентиляцию Боль после облучения пройдёт сама Нужна консультация врача и применение лечебных капель

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли находиться в помещении с включённой бактерицидной лампой?

Да, если это лампа закрытого типа — рециркулятор. Он безопасен для глаз и кожи.

Что делать при ощущении жжения и слезотечения после посещения помещения с УФ-лампой?

Обратиться к офтальмологу. Возможно, произошло кратковременное облучение. Врач назначит увлажняющие и противовоспалительные средства.

Можно ли использовать бактерицидную лампу дома?

Да, но только при соблюдении инструкции. Для жилых помещений подходят рециркуляторы закрытого типа.

Почему ожог глаз вызывает временную потерю трудоспособности?

Поскольку глаза становятся чувствительными к свету и возникает боль, человек временно не может работать за компьютером и управлять автомобилем.

Исторический контекст

Бактерицидные лампы используются в медицине с 1930-х годов для обеззараживания помещений и инструментов. Ранее применялись открытые устройства, что нередко приводило к ожогам кожи и глаз. Современные модели оснащены закрытым контуром и фильтрами, позволяющими безопасно использовать их в школах, кинотеатрах и больницах даже при присутствии людей.