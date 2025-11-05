Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
продукты
продукты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:48

Ультрапереработанная еда крадёт вашу силу: учёные доказали, как она старит тело быстрее

Каждый дополнительный приём УПП в день приводит к замедлению скорости ходьбы на 0,001 м/с в год

Очередное научное исследование подтвердило то, о чём диетологи говорили давно: ультрапереработанные продукты представляют серьёзную угрозу для нашего здоровья. На этот раз учёные выявили прямую связь между потреблением такой пищи и снижением физической силы, особенно у людей пожилого возраста. Результаты масштабной работы, опубликованные в авторитетном журнале Nutrients, заставляют задуматься о том, что мы едим каждый день.

В исследовании, которое продолжалось почти 11 лет, приняли участие 2 547 человек из проекта Framingham Offspring Cohort. Учёные скрупулёзно анализировали их пищевые привычки и физическое состояние на протяжении всего этого времени. Результаты оказались тревожными: каждый дополнительный приём ультрапереработанных продуктов в день приводил к систематическому ухудшению физической формы.

Как УПП влияют на физическую активность

Собранные данные показали чёткую закономерность. У всех участников исследования, регулярно потреблявших ультрапереработанные продукты, отмечалось постепенное замедление скорости ходьбы — в среднем на 0,001 метра в секунду за каждый год.

Но на этом негативные эффекты не заканчивались. У мужчин-участников наблюдалось дополнительное последствие: ежегодное снижение силы хвата на 0,02 килограмма. Эти цифры могут показаться незначительными, но за десятилетие наблюдений они складываются в существенную разницу.

Сравнение влияния УПП на разные группы

Параметр Влияние на мужчин Влияние на женщин
Скорость ходьбы Замедление на 0,001 м/с в год Замедление на 0,001 м/с в год
Сила хвата Снижение на 0,02 кг в год Статистически значимого эффекта не выявлено
Общий физический тонус Комплексное ухудшение Постепенное снижение активности

Что рекомендуют специалисты

Авторы исследования, специалисты Школы наук о питании и политике Фридмана при Университете Тафтса, дают однозначные рекомендации.

"Рекомендуем ограничивать потребление УПП и заменять их цельными продуктами, богатыми витаминами, минералами и питательными веществами", — советуют специалисты.

Такой подход особенно важен для людей старшего возраста, чьё здоровье и физическая форма требуют особого внимания. Цельные продукты — свежие овощи, фрукты, необработанные крупы, качественные белки — должны составлять основу рациона.

Распространённые ошибки в питании и их последствия

Многие люди недооценивают вред ультрапереработанных продуктов, считая их просто "быстрой едой". Однако регулярное потребление таких продуктов ведёт к постепенному ухудшению физической формы, снижению мышечной силы и общей активности. Вместо готовых полуфабрикатов, сладких хлопьев и восстановленных мясных продуктов лучше выбирать свежие сезонные овощи, цельные крупы, фермерский творог и натуральный йогурт.

А что если…

Если продолжать регулярно потреблять ультрапереработанные продукты, можно столкнуться с преждевременным старением мышечной системы. Особенно это касается людей, перешагнувших 50-летний рубеж. Снижение физической силы напрямую влияет на качество жизни, ограничивая подвижность и независимость.

Три факта об ультрапереработанных продуктах

  1. Скрытый сахар - многие УПП содержат огромное количество добавленного сахара, который маскируется под разными названиями: кукурузный сироп, мальтодекстрин, патока.

  2. Искусственные добавки - для улучшения вкуса, текстуры и срока годности в такие продукты добавляют химические соединения, многие из которых не до конца изучены.

  3. Минимальная питательная ценность - в процессе глубокой переработки продукты теряют большую часть витаминов, минералов и клетчатки, превращаясь в "пустые калории".

Часто задаваемые вопросы

Как отличить ультрапереработанный продукт?
Если в составе больше пяти ингредиентов, включая непонятные химические названия, и продукт прошёл multiple стадии промышленной обработки — перед вами УПП.

Сколько ультрапереработанных продуктов можно есть без вреда?
Идеально — минимизировать их потребление. Безопасной дозы не существует, так как вред накапливается годами.

Что лучше: домашний торт или магазинный йогурт с добавками?
Домашняя выпечка из качественных ингредиентов предпочтительнее промышленных продуктов с химическими добавками, даже если они позиционируются как "здоровые".

Исторический контекст

Проблема ультрапереработанных продуктов стала актуальной в последние 50-70 лет с развитием пищевой промышленности. Если в начале XX века основу рациона составляли цельные, минимально обработанные продукты, то к 1970-м годам на прилавках массово появились готовые к употреблению изделия с длительным сроком хранения. Изначально это воспринималось как прогресс — экономия времени на приготовление пищи. Однако долгосрочные последствия такого питания стали очевидны лишь сейчас, когда накопилось достаточно данных многолетних наблюдений. Современные исследования показывают, что возврат к традиционным принципам питания может стать ключом к сохранению здоровья и физической активности в пожилом возрасте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашние животные не всегда делают людей счастливее, показывают исследования психологов — Уильям Чопик сегодня в 13:03
Пушистый антидепрессант не сработал: наука объяснила, почему кошки и собаки не лечат грусть

Учёные Мичиганского университета выяснили, что питомцы не всегда делают людей счастливее. Почему этот миф живёт до сих пор и как на самом деле влияют животные на наше настроение?

Читать полностью » Космическая еда создаётся из растений, выращенных прямо на борту корабля — Фолькер Хессель сегодня в 12:45
Космос проголодался: астронавты научились кормить себя прямо между планетами

Учёные создали прототип салата, который можно выращивать в космосе. Он не только питательный, но и вкусный — шаг к автономному питанию за пределами Земли.

Читать полностью » Бессонная ночь снижает способность мозга оценивать риски и последствия — Чжо Фан сегодня в 11:45
Мозг теряет контроль после одной ночи без сна: учёные зафиксировали эффект, сравнимый с опьянением

Учёные доказали: даже одна бессонная ночь снижает способность мозга оценивать риски и управлять эмоциями. Почему это происходит — и как защитить себя.

Читать полностью » Память человека изменяет реакцию страха в зависимости от контекста — Стив Рамирес сегодня в 10:45
Мозг поймал собственную тень: учёные нашли место, где живёт страх

Учёные из Бостона выяснили, что воспоминания о страхе не фиксированы — мозг способен менять их значение в зависимости от ситуации, переписывая собственные реакции.

Читать полностью » Окаменелости гигантских червей из Гренландии доказывают существование хищников кембрийского периода — Якоб Винтер сегодня в 9:45
Хищники без глаз и костей: новое открытие переписало историю кембрийского океана

В Гренландии нашли окаменелости древних гигантских червей Timorebestia. Кто они были — предки современных хищников или забытые цари кембрийских океанов?

Читать полностью » Шампанское создаёт эффект пузырьков методом шампенуаз, формируя неповторимый вкус и аромат — виноделы Франции сегодня в 8:45
Напиток, что родился из ошибки: как взрывающиеся бутылки превратились в символ радости

История шампанского — это путь от монастырских погребов до королевских дворцов и новогодних столов. Узнайте, как "звёздное вино" стало символом радости и успеха.

Читать полностью » Боль после тренировки вызвана микроповреждениями мышц, а не молочной кислотой — Анна Кузнецова сегодня в 7:05
Микротрещины под кожей: как обычная тренировка превращается в битву клеток за выживание

Почему болят мышцы после тренировки и стоит ли продолжать занятия при DOMS? Разбираемся, что происходит в организме и как ускорить восстановление.

Читать полностью » Холодная погода улучшает проводимость и производительность солнечных систем — Алексей Костырев сегодня в 6:05
Панели работают лучше, когда мёрзнут: почему холод делает солнечную энергию горячей темой

Снег — не враг, а союзник солнечной энергии. Узнайте, почему зимой панели вырабатывают больше электричества, как работает альбедо-эффект и что делать, если панель засыпало снегом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Эксперт Ванькова: боярышник выдерживает морозы и подходит для плотных изгородей
Садоводство
Осенняя перекопка огорода обеспечивает промерзание почвы и защиту от вредителей – Ольга Воронова
Красота и здоровье
Врачи напомнили: кровь в моче — один из первых признаков рака мочевого пузыря
Авто и мото
Клеа Мартине: электромобили Renault подешевеют благодаря новым аккумуляторам LFP
Красота и здоровье
Мужчинам требуется почти вдвое больше физической активности для защиты сердца, чем женщинам
Культура и шоу-бизнес
Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен проведёт встречу с фанатами в Москве
Туризм
Экскурсии по заброшенным местам Европы становятся новым направлением культурного туризма
Дом
Кастомные полки задействуют каждый сантиметр ниши — опыт мебельщиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet