Молодая женщина с тарелкой фруктов и овощей
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:48

Вес уходит сам, если убрать один тип продуктов — организм перестаёт копить жир и резко меняется

Минимально обработанная пища ускорила снижение веса вдвое — Nature Medicine

Пищевые привычки часто кажутся делом личного выбора, но новые данные показывают: важна не только калорийность или баланс нутриентов, а степень обработки продуктов. Даже при схожем составе рацион может по-разному влиять на вес и чувство сытости. Учёные выяснили, что отказ от ультраобработанной еды способен заметно ускорить снижение массы тела. Об этом сообщает Nature Medicine.

Как проходило исследование

Клиническое испытание провели специалисты Университетского колледжа Лондона совместно с больницами UCLH. Это стало первым длительным исследованием, где в реальных условиях сравнивали питание с минимальной обработкой и рацион, основанный на ультраобработанных продуктах.

В эксперименте участвовали 55 взрослых. Их разделили на две группы и предложили две восьминедельные диеты. В одной основу меню составляли продукты с минимальной обработкой — например, домашняя овсянка или спагетти болоньезе. В другой — готовые завтраки, батончики и блюда промышленного производства. После четырёхнедельного перерыва группы менялись рационами. Полностью хотя бы один этап прошли 50 участников.

Результаты без ограничения порций

Обе диеты соответствовали рекомендациям британского Eatwell Guide: сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов, достаточное количество клетчатки, фруктов и овощей. Продукты доставляли на дом с запасом, а участникам не устанавливали лимиты по порциям и калориям.

По итогам восьми недель оба варианта питания привели к снижению веса, что исследователи связали с общим улучшением качества рациона. Однако разница оказалась заметной: при питании с минимальной обработкой масса тела уменьшилась в среднем на 2,06 %, тогда как при ультраобработанном — на 1,05 %.

Почему вес уходит быстрее

Анализ показал, что на диете из менее обработанных продуктов участники в среднем потребляли на 290 ккал в день меньше. При альтернативном рационе снижение составляло около 120 ккал. Дополнительная потеря веса объяснялась уменьшением жировой массы и количества жидкости в организме без потери мышечной ткани.

Ранее уже отмечалось, что избыток добавок и консервантов в рационе может влиять на обмен веществ и повышать метаболические риски, включая склонность к диабету, о чём свидетельствуют данные о влиянии обработанных продуктов на здоровье.

Тяга к еде и самоконтроль

Отдельно исследователи изучали пищевые желания. Участники, питавшиеся продуктами с минимальной обработкой, сообщали, что им проще контролировать тягу к еде. Им в два раза легче удавалось справляться с навязчивыми желаниями, в четыре раза — отказываться от солёной пищи и почти вдвое — избегать продуктов, вызывавших наибольшую зависимость.

Этот эффект согласуется с наблюдениями диетологов о том, что сокращение соли и промышленной еды может ускорять снижение веса и уменьшать задержку жидкости в организме, что ранее обсуждалось в контексте снижения веса.

Что это значит для питания

Авторы подчёркивают, что официальным рекомендациям по питанию следует менее 1 % населения Великобритании. Переход на менее обработанные продукты, готовка с нуля и выбор пищи с высоким содержанием клетчатки — фруктов, овощей, бобовых и орехов — могут стать практичным инструментом контроля веса.

Соавтор исследования профессор Крис ван Таллекен отметил, что результаты указывают на необходимость менять не только индивидуальные привычки, но и продовольственную среду.

"Полученные данные показывают, что без системных мер — от предупреждающих маркировок до ограничений рекламы и налоговых стимулов — добиться устойчивых изменений будет сложно", — говорит профессор Крис ван Таллекен.

В итоге работа даёт убедительные доказательства: степень обработки пищи играет ключевую роль в управлении весом даже при одинаковой питательной ценности. Менее обработанные продукты естественным образом снижают потребление калорий и уменьшают тягу к еде, делая такой подход более устойчивым в долгосрочной перспективе.

Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

