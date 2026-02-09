Вселенная подкинула сюрприз: загадочная частица прилетела на Землю и намекнула на новую физику

В начале 2023 года на Землю прилетела частица, которая заставила физиков пересмотреть привычные представления о возможностях Вселенной. Ее энергия оказалась настолько высокой, что даже самые мощные земные ускорители выглядят на этом фоне экспериментами для начинающих. Ученые до сих пор спорят, случайность ли это или первый намек на новую физику. Об этом сообщает журнал Physical Review Letters.

Частица, нарушившая все расчёты

Нейтрино чаще всего рождаются в недрах Солнца или во время катастрофических космических событий — взрывов звезд и столкновений компактных объектов. Однако частица, зафиксированная в феврале 2023 года, выбивалась из этого ряда. Ее энергия достигала примерно 220 петаэлектронвольт — это около 100 тысяч раз больше того, что способен дать Большой адронный коллайдер. Подобные значения ранее существовали лишь в теоретических расчетах и считались практически недостижимыми.

Подобные открытия в последние годы все чаще подталкивают ученых к пересмотру фундаментальных ограничений физики — примерно так же, как это происходит в обсуждениях о том, почему скорость света больше не предел в ряде современных гипотез.

Необычное наблюдение в Средиземном море

Сигнал был зарегистрирован 13 февраля 2023 года детектором ARCA, входящим в состав нейтринного телескопа KM3NeT, установленного на дне Средиземного моря. Открытие сразу привлекло внимание тем, что крупнейший антарктический детектор IceCube, работающий уже более десяти лет, не зафиксировал ничего сопоставимого.

Это расхождение стало ключевой загадкой. Если бы такие нейтрино возникали регулярно, IceCube неизбежно "увидел" бы хотя бы несколько подобных событий. Отсутствие сигналов намекает на редкий и необычный источник, который не сопровождается привычным потоком излучения.

Версия о первичных чёрных дырах

Команда исследователей из Массачусетского университета в Амхерсте предложила альтернативное объяснение. По их версии, нейтрино могло возникнуть при испарении первичной черной дыры — объекта, сформировавшегося в первые мгновения после Большого взрыва. Подобные идеи активно обсуждаются на фоне данных о том, как телескоп заглянул в прошлое и обнаружил признаки необычно раннего роста черных дыр.

"Чем легче черная дыра, тем она горячее и тем больше частиц она испускает", — заявила физик Массачусетского университета в Амхерсте Андреа Тамм.

Связь с тайной тёмной материи

Гипотеза становится еще более интригующей в контексте темной материи. Ученые допускают, что первичные черные дыры могут быть связаны с неизвестными формами материи и обладать особыми свойствами, из-за которых их крайне сложно обнаружить стандартными методами.

"Мы можем оказаться на пороге экспериментальной проверки излучения Хокинга", — отметил физик Массачусетского университета в Амхерсте Майкл Бейкер.

Пока это открытие не дает окончательных ответов, но оно ясно показывает, что Вселенная способна преподносить сюрпризы, не укладывающиеся в привычные модели. Дальнейшие наблюдения и сопоставление данных разных детекторов помогут понять, была ли эта частица уникальной аномалией или первым сигналом физики за пределами Стандартной модели.