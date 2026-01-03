Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Таиланд
Таиланд
© commons.wikimedia.org by Banej is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:12

Улица без фильтра: неожиданные сюрпризы тайских городов для путешественников

В Таиланде вас встретит не только море, но и запахи, к которым нужно привыкнуть - ТурПром

Таиланд для многих россиян начинается как открытка: лазурная вода, фрукты за копейки и обещание беззаботного отдыха. Но реальность встречает не только улыбками, а и деталями, к которым никто не готовит заранее. Уже в первые часы после прилёта у туристов появляется ощущение, что буклеты что-то не договорили. Об этом сообщает издание ТурПром.

Запахи, о которых не пишут в путеводителях

Первое впечатление от Бангкока редко бывает визуальным. Гораздо раньше включается обоняние. Влажный воздух, выхлопы, специи и уличная еда смешиваются в плотный аромат, который буквально накрывает у выхода из аэропорта. В центре города запахи становятся резче, особенно рядом с рынками и уличными торговыми рядами.

Один из самых известных рынков столицы — Khlong Toei Market — для неподготовленного туриста становится настоящим испытанием. Рыба и морепродукты лежат на льду, рядом сушатся кальмары, а чуть поодаль продаются фрукты с репутацией самых "ароматных" в мире. Дурьян для многих оказывается моментом истины.

"Я думала, что рассказы о запахе — это преувеличение. Но это действительно смесь сладости и канализации. Есть его я так и не решилась", — призналась туристка Марина из Екатеринбурга.

Гиды в Таиланде нередко шутят, что знакомство с дурьяном — своеобразный обряд посвящения для новичков.

Улица без фильтров и европейских стандартов

Тропический климат диктует свои правила. Ливни и высокая влажность влияют даже на городскую инфраструктуру. В некоторых районах Бангкока и Паттайи можно увидеть открытые стоки прямо вдоль улиц. Они встречаются и там, где туристы этого совсем не ждут — у пляжей и прогулочных зон.

Местные жители относятся к этому спокойно, воспринимая как часть повседневности. Туристы же часто оказываются не готовы к такому контрасту между курортной картинкой и реальной жизнью.

"Люди думают, что курорт — это как дома, только с пальмами. Но здесь всё устроено иначе", — объяснил продавец кокосов на Пхукете.

Тайская кухня: вкусно, но неожиданно

Национальная еда кажется знакомой по названиям, но на деле может удивить составом и остротой. Даже блюда с пометкой "не остро" иногда оказываются весьма жгучими. Соусы, пасты и специи, привычные тайцам, для европейцев становятся настоящим испытанием.

Уличная еда — отдельный мир. Мясо на шпажках, рыба, морепродукты и даже насекомые для местных — обычный перекус. Для туристов же это часто проверка границ собственных привычек.

"Я был уверен, что ем курицу. Уже потом узнал, что это свиные уши. Вкусно, но неожиданно", — написал один из читателей ТурПрома.

Город, который живёт на улице

Жизнь в Таиланде проходит под открытым небом. Парикмахерские под навесами, массажные салоны через каждые несколько метров, торговцы, раскладывающие товар прямо на асфальте. Движение байков кажется хаотичным, но удивительным образом работает без постоянных аварий.

Особое внимание туристов привлекают массажные салоны. За небольшую сумму предлагают расслабляющие процедуры, но некоторые вывески намекают на услуги иного характера. Для семейных путешественников это становится поводом для неловких объяснений детям.

Жара как отдельный персонаж путешествия

Температура около +32 градусов редко пугает на словах. Но в сочетании с влажностью она превращается в постоянное ощущение усталости. Пот не высыхает, кондиционеры спасают ненадолго, а вечером духота возвращается снова.

Гиды уверяют, что организму нужно несколько дней на адаптацию. Однако первые сутки почти всегда становятся самым сложным этапом поездки.

Что помогает пережить первый день

Опытные путешественники советуют не стремиться сразу охватить всё. Лучше выбрать спокойный район, поесть в кафе с понятным меню, пить больше воды и не пытаться попробовать всю экзотику за один раз. Простая улыбка и спокойствие часто помогают больше любых слов.

Таиланд редко влюбляет мгновенно. Он проверяет на гибкость и готовность принять чужие правила.

Почему сюда возвращаются снова

Парадоксально, но именно те, кто испытал самый сильный культурный шок, чаще всего покупают билеты снова. Со временем запахи перестают раздражать, еда раскрывается с новой стороны, а открытость местных жителей начинает восприниматься как редкая ценность.

Таиланд не пытается казаться удобным. Он остаётся собой — шумным, жарким и живым. И для многих именно это превращает первый дискомфорт в устойчивую привязанность.

Пляжи Таиланда - важная часть отдыха на этом курорте. Для тех, кто решит отправиться сюда, не стоит забывать про особенности каждого из них, чтобы найти оптимальный вариант для отдыха.

Для более подробного изучения Пхукета и Паттайи - двух самых популярных курортов Таиланда, стоит ознакомится с подробными рекомендациями и советами для путешественников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Париж предлагает более 1 000 км велодорожек и прокат Vélib’ — The New York Times сегодня в 5:54
Поехал в Париж “за Лувром” — а потом открыл места, которые теперь впечатляют сильнее

Парижские улицы полны сюрпризов! Узнайте, как современные тенденции переплетаются с богатой историей города, и какие места стоит обязательно посетить.

Читать полностью » В Гусь-Хрустальном открываются новые гастрономические маршруты — Турпром сегодня в 3:53
Стекло в руках мастера и еда на вкус: как Гусь-Хрустальный открыл новые гастрономические горизонты

Гусь-Хрустальный — это не только стекло, но и уникальная гастрономия, которую стоит попробовать. В этом городе можно вкусно поесть и насладиться культурой ремёсел.

Читать полностью » В Переславле-Залесском на Рождество царит гармония и тишина — Турпром сегодня в 3:53
Зимний Плещеевы озеро и православная тишина: путешествие в сердце исторической России

Переславль-Залесский — это идеальное место для новогоднего отдыха, где можно насладиться покоем, историей и уникальной атмосферой Рождества. Здесь каждый найдёт свой уголок для уединения и чудо.

Читать полностью » В Сергиевом Посаде создают матрёшки своими руками — гиды сегодня в 3:53
Вдохновляющая прогулка по Сергиеву Посаду: где зимние игрушки и мастер-классы встречают гостей

Сергиев Посад — город, где матрёшка оживает. Прогулка по этому месту напомнит о детстве и подарит воспоминания, которые хочется увезти домой.

Читать полностью » Кутуб-Минар в Дели достигает высоты 72,5 метра и входит в список ЮНЕСКО — соцсети сегодня в 1:12
Эта древняя башня в Дели поражает с первого взгляда: прогулка вокруг неё поменяет ваш взгляд на Индию

Кутуб-Минар в Дели — самый высокий кирпичный минарет в мире, объект ЮНЕСКО и место для спокойных прогулок, где история Индии раскрывается без спешки.

Читать полностью » Эквадор становится всё более популярным у российских путешественников - ТурПром вчера в 20:12
Необычные приключения за один отпуск: как Эквадор превратит твою поездку в захватывающее путешествие

Эквадор привлекает российских туристов сочетанием городских контрастов, дикой природы и уникальной культуры — страна, где за одну поездку открываются сразу несколько миров.

Читать полностью » Россиянам доступны десятки стран для безвизовых поездок — Петербургский дневник вчера в 17:22
Мир без виз стал шире: куда россияне могут уехать с одним паспортом

Россияне могут путешествовать без визы в десятки стран по всему миру — от СНГ до Океании. Актуальные правила въезда по регионам собраны в одном обзоре.

Читать полностью » Вход в кафе Абхазии сделали платным для туристов — АБН24 вчера в 16:59
Кофе за тысячу ещё до заказа: неожиданные правила отдыха в Абхазии шокируют туристов

Абхазия бьёт рекорды по числу российских туристов, но платный вход и депозиты в кафе всё чаще становятся поводом для недовольства отдыхающих.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Кражи денег у российских туристов участились на курортах — юрист по туризму Косицын
Туризм
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных инфекциях в тропических странах
Экономика
Индийский бизнес занял ниши после ухода Запада в России — президент IBA Котвани
Мир
Похищение лидеров государств разрушает систему правил — обозреватель FT Рахман
Красота и здоровье
Чтобы сбросить 1 килограмм, нужно пройти 154 тысячи шагов — медсестра Коноплёва
Еда
Тунец со шпинатом запекают в домашнем грибном соусе для запеканки — EatingWell
Спорт и фитнес
Грамотное восстановление усилило эффект тренировок — Роберт Форстер
Красота и здоровье
У детей выявляют тяжёлые сердечно-сосудистые болезни — ректор СПбГПМУ Иванов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet