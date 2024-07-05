Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий на 2024-2026 годы, направленный на реализацию государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.
В рамках данного плана предусмотрен ряд инициатив, включая реализацию проекта "Моя история", нацеленного на укрепление семейных ценностей, поддержку кинематографических сценариев, пропагандирующих супружескую верность и многодетность, а также мероприятия по сокращению использования иностранных слов в публичной сфере и культурном пространстве.
Разработкой плана занималось Министерство культуры совместно с аппаратом Совета Безопасности и аппаратом правительства.
План включает в себя 14 тематических разделов, охватывающих 138 различных мероприятий, которые будут проводиться в течение трех лет. Среди них — издание литературы на военно-историческую и социально-историческую тематику, расширение сети исторических парков "Россия — Моя история", организация музейных выставок, посвященных истории специальной военной операции.
Особое внимание уделяется укреплению семейных ценностей. Планируется проведение всероссийского проекта "Моя история", а также организация просветительских мероприятий и уроков в школах, направленных на укрепление института семьи и профилактику разводов.
В образовательных учреждениях предполагается организовать показы "золотой коллекции" отечественных кинофильмов и мультфильмов. Кроме того, будет оказываться поддержка созданию сценариев, пропагандирующих семейные ценности, супружескую верность и многодетность.
Фото: From Wikimedia Commons/ Правительство Российской Федерации
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