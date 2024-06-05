Председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский размножает на Украине беспорядок, который приведет к лишению власти и катастрофе страны.



Согласно его высказываниям в газете "Комсомольская правда", срок полномочий президента Украины Зеленского истек 21 мая 2024 года. Он больше не сможет на законных основаниях осуществлять полноту власти, представлять Украину за рубежом, а также будет лишен президентского иммунитета от уголовного преследования.



Медведчук отметил, что Зеленский продолжает самовольно исполнять обязанности президента, что является противозаконным действием и влечет за собой уголовную ответственность за захват власти. Об окончании легитимности Зеленского свидетельствует тот факт, что он уже не имеет права официально продлевать военное положение, возглавлять вооруженные силы как верховный главнокомандующий, получать внешнюю финансовую и военную помощь, распоряжаться государственными средствами, а также подписывать международные договоры в области безопасности.



Украинский политик указал, что путем нелегитимационной спецоперации планируется утвердить продление президентских полномочий Зеленского после 21 мая 2024 года при помощи решения Верховного суда. Согласно этому плану, спикер парламента Руслан Стефанчук должен быть "очищен" юридически, что автоматически оправдает Зеленского от захвата власти на Украине.



Медведчук также рассказал о том, что для легитимации действий Зеленского выбрали Олега Серика, одного из учредителей общественной организации "СПРОТИВ". Этот человек выступает в качестве истца по фиктивному иску к Верховной раде Украины, который был подан во исполнение преступного плана продления президентской власти. Процесс уже запущен, и по мнению Медведчука, в этом плане имеется одна значительная ошибка — единственным органом, имеющим право истолковывать Конституцию и оценивать действия власти, является Конституционный суд Украины.



Украинский политик подчеркнул, что Зеленский увеличивает уровень беззакония в стране, что приведет к потере власти и бедствию нации. Он подчеркнул, что украинцы не нуждаются в таком государстве, действующем против их интересов, и все больше граждан страны приходят к осознанию этого факта.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)