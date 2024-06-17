Бывший начальник департамента Министерства сельского хозяйства РФ, Олег Донских, был задержан в Московской области после 12 лет розыска. Донских обвиняется в групповом хищении 2 млрд рублей, выделенных "Россельхозбанком" и "Росагролизингом".

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Донских, занимавший пост начальника департамента административной работы Минсельхоза, был арестован сотрудниками ФСБ в Истринском районе Подмосковья. В настоящее время следственное управление УМВД России по Липецкой области проводит с ним следственные действия.

По данным следствия, в 2007 и 2008 годах Донских и его сообщники, используя подконтрольные компании, похитили кредиты, выданные "Россельхозбанком", а также присвоили средства, полученные от "Росагролизинга" для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб от действий преступной группы составил более 2 миллиардов рублей.

Соучастники Донских, предприниматели из Липецкой области, были задержаны ранее и в 2017 году приговорены к тюремным срокам в 9 и 11,5 лет. Сам Донских скрывался от правосудия, но был заочно обвинен в совершении преступления и объявлен в международный розыск.

Советским районным судом Липецка Донских был арестован. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступления и закрепление доказательств их вины.

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