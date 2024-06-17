Бывший начальник департамента Министерства сельского хозяйства РФ, Олег Донских, был задержан в Московской области после 12 лет розыска. Донских обвиняется в групповом хищении 2 млрд рублей, выделенных "Россельхозбанком" и "Росагролизингом".
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Донских, занимавший пост начальника департамента административной работы Минсельхоза, был арестован сотрудниками ФСБ в Истринском районе Подмосковья. В настоящее время следственное управление УМВД России по Липецкой области проводит с ним следственные действия.
По данным следствия, в 2007 и 2008 годах Донских и его сообщники, используя подконтрольные компании, похитили кредиты, выданные "Россельхозбанком", а также присвоили средства, полученные от "Росагролизинга" для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб от действий преступной группы составил более 2 миллиардов рублей.
Соучастники Донских, предприниматели из Липецкой области, были задержаны ранее и в 2017 году приговорены к тюремным срокам в 9 и 11,5 лет. Сам Донских скрывался от правосудия, но был заочно обвинен в совершении преступления и объявлен в международный розыск.
Советским районным судом Липецка Донских был арестован. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступления и закрепление доказательств их вины.
Фото: From Wikimedia Commons/ СКЭСС Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
AIG: тарифы на грузоперевозки выросли из-за ситуации в Красном море
Изменение судоходными компаниями маршрутов в обход Суэцкого канала вызывает простои судов и нехватку грузовых контейнеров, увеличивая цены на грузоперевозки.
Китай наращивает ядерный потенциал
Китай активно наращивает свой ядерный потенциал и к 2030 году может сравняться с США и Россией по количеству ядерных боеголовок, сообщает The Hill ссылаясь на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Психолог Морозова: гаджеты — "мёртвая точка" для ребёнка
Психолог Морозова рассказала, как интернет "крадёт" детей у родителей и есть ли способы "вылечить" ребёнка от телефонной зависимости.
Диетолог рассказала, как бороться с отеками в жаркую погоду
Внимание стоит обратить не только на питье, но и на соль.