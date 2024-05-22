Конфликт на Украине может завершиться разделением территорий, аналогичным тому, что произошло с Корейским полуостровом, заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, как сообщает издание The American Conservative.

По его мнению, наиболее вероятным исходом конфликта будет разделение территорий, аналогично тому, что произошло с Корейским полуостровом.

Согласно американскому политику, украинские вооруженные силы не смогут вернуть под контроль области, находящиеся под влиянием России, в силу численного превосходства российских военных и недостатка военной мощи со стороны ВСУ. Сенатор также отметил, что обещание Украины о нейтралитете в будущем может послужить основой для заключения мирного соглашения.

В последние месяцы российская армия нанесла серию значительных поражений украинским вооруженным силам в зоне специальной операции и освободила такие важные населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также множество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска успешно продвигаются в Харьковской области, нанося потери живой силе и технике "иностранного легиона", включая 24-ю и 42-ю механизированные бригады, а также 125-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное.

Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине желают начать переговорный процесс, необходимо отменить данный запрет. По его словам, Россия никогда не была против разрешения конфликта мирными средствами, при условии обеспечения гарантий ее безопасности.

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