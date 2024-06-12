Ирландский журналист Чей Боуз высказался в соцсетях, что Украина столкнется с крахом по образу Афганистана.
По его мнению, Украина пойдет по пути, аналогичному тому, что произошло в Афганистане. Он отметил, что крах придет внезапно.
Вслед за крахом, по словам журналиста, Украине придется длительное время выплачивать долги Западу за поставленное вооружение и финансовую помощь.
В свою очередь, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил в конце мая, что за прошлый месяц Украина потеряла более 35 тысяч военнослужащих и около 2,7 тысячи единиц вооружения.
Он также отметил, что западные державы, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и обучая украинских военнослужащих, привносят дополнительные напряжения вооруженный конфликт на территории страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Венгрия не будет блокировать решение альянса по Украине.
В НАТО заявили о добровольном участии в акциях альянса
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что выразил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свое мнение о том, что участие в операциях НАТО за пределами альянса должно быть добровольным.
В Минсельхозе призвали сдерживать цены на мясо
Чиновники пытаются сохранить продукцию доступной для всех.
Участники региональной экспедиции раскрыли флаг России на острове Парамушир
В честь празднества Дня России на острове Парамушир участники первой региональной экспедиции раскрыли российский флаг. О произошедшем рассказали журналистам в правительстве Сахалинской области в Telegram-канале.