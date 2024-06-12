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Боуз: Крах Украины произойдет по афганскому сценарию
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:55

Боуз: Крах Украины произойдет по афганскому сценарию

Ирландский журналист Чей Боуз высказался в соцсетях, что Украина столкнется с крахом по образу Афганистана.

По его мнению, Украина пойдет по пути, аналогичному тому, что произошло в Афганистане. Он отметил, что крах придет внезапно.

Вслед за крахом, по словам журналиста, Украине придется длительное время выплачивать долги Западу за поставленное вооружение и финансовую помощь.

В свою очередь, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил в конце мая, что за прошлый месяц Украина потеряла более 35 тысяч военнослужащих и около 2,7 тысячи единиц вооружения.

Он также отметил, что западные державы, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и обучая украинских военнослужащих, привносят дополнительные напряжения вооруженный конфликт на территории страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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