Ирландский журналист Чей Боуз высказался в соцсетях, что Украина столкнется с крахом по образу Афганистана.



По его мнению, Украина пойдет по пути, аналогичному тому, что произошло в Афганистане. Он отметил, что крах придет внезапно.



Вслед за крахом, по словам журналиста, Украине придется длительное время выплачивать долги Западу за поставленное вооружение и финансовую помощь.



В свою очередь, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил в конце мая, что за прошлый месяц Украина потеряла более 35 тысяч военнослужащих и около 2,7 тысячи единиц вооружения.



Он также отметил, что западные державы, поставляя оружие Киеву, передавая разведывательные данные и обучая украинских военнослужащих, привносят дополнительные напряжения вооруженный конфликт на территории страны.

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