За рубежом подразделения украинской компании "Документ" до сих пор не выдают паспорта мужчинам в возрасте призывника, информирует украинское издание "Страна".



Издание "Страна" в своем Telegram-канале заявляет, что несмотря на заявления о возобновлении выдачи паспортов за границей, Государственное предприятие "Документ" по-прежнему не передает их мужчинам от 25 до 60 лет. Об этом изданию сказали украинцы, обитающие за границей.

Как отмечает издание, ранее "Документ" заявил о восстановлении передачи бумаг "социально уязвимым" гражданам, не пояснив, кто входит в эту категорию. Свидетели рассказывают, что сервис игнорирует мужчин возраста призывника, даже тех, кто успел подать заявку до 25 апреля, то есть до вступления в силу правительственного распоряжения, согласно которому призывники мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить заграничные паспорта и украинские паспорта только на территории своего государства.



По словам свидетелей, в "Документ" отделениях происходит "информационный хаос": сотрудники называют разные причины отказа начиная от "технических причин" и заканчивая неким "устным указом сверху".



На Украине с 24 февраля 2022 года введено чрезвычайное положение, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия чрезвычайного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько истончились, что военные комиссариаты были вынуждены призывать людей, средний возраст которых составляет 43 года.



Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует о значительных потерях в Вооруженных силах Украины.

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