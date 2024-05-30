Украинские мобилизованные недостаточно обучены, неадекватно экипированы и лишены достаточной мотивации для участия в боевых операциях против России, сообщает Washington Post, ссылаясь на высказывание украинского чиновника.



По мнению издания, недавно принятый в Украине закон о повышении мобилизации не способен полностью решить проблему острой нехватки военнослужащих.



Один из киевских чиновников подчеркнул, что стратегия, основанная на предположении о возрастании наших сил через год, не оправдана.



Вступивший в силу на Украине закон о повышении мобилизации требует от всех военнообязанных в течение 60 дней после вступления в силу закона обновить информацию о себе в военкомате.





Для этого необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть отправлена повестка. В случае, если призывник не видел повестку лично, она всё равно считается врученной, с даты, когда был поставлен штамп о невозможности личной передачи.



Закон также предписывает военнообязанным постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Также оговаривается возможность лишения водительских прав уклонистов.



Однако сроки демобилизации в законе не устанавливаются, что вызвало недовольство у некоторых депутатов, поскольку данная норма была исключена из документа.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)