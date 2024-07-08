Полицейские Молдавии объявили о задержании гражданина Украины в столице Кишиневе, который был объявлен в розыск в Таджикистане по делу о похищении 2,2 миллионов долларов из банков этой страны.



Согласно информации, предоставленной полицией Молдавии в Telegram-канале, 38-летний мужчина, который является IT-специалистом, предположительно совершил крупное хищение денежных средств из банковской системы Таджикистана.



В настоящее время задержанный находится под стражей в ожидании экстрадиции в Таджикистан.



Задержание украинца в Кишиневе по запросу таджикских правоохранительных органов.



Подозреваемый обвиняется в краже крупной суммы денег из банка в Таджикистане и будет передан на рассмотрение дела в соответствующие органы Таджикистана.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)