Полицейские Молдавии объявили о задержании гражданина Украины в столице Кишиневе, который был объявлен в розыск в Таджикистане по делу о похищении 2,2 миллионов долларов из банков этой страны.
Согласно информации, предоставленной полицией Молдавии в Telegram-канале, 38-летний мужчина, который является IT-специалистом, предположительно совершил крупное хищение денежных средств из банковской системы Таджикистана.
В настоящее время задержанный находится под стражей в ожидании экстрадиции в Таджикистан.
Задержание украинца в Кишиневе по запросу таджикских правоохранительных органов.
Подозреваемый обвиняется в краже крупной суммы денег из банка в Таджикистане и будет передан на рассмотрение дела в соответствующие органы Таджикистана.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Путин выразил надежду на укрепление отношений с Ираном
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что работа новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать укреплению партнерских отношений между двумя государствами.
СБ ООН завтра проведет заседание по Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций планирует провести экстренное заседание, посвященное ситуации на Украине.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.