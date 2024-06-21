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В Москве украинка получила 12 лет колонии за дискредитацию ВС РФ
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:54

В Москве украинка получила 12 лет колонии за дискредитацию ВС РФ

Московский суд приговорил гражданку Украины Кристину Любашенко к 12 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о ВС РФ и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года Любашенко добровольно присоединилась к террористической организации "Легион "Свобода России"* в Женеве. С 5 по 8 мая 2023 года, действуя в интересах террористов, она из квартиры на Ломоносовском проспекте в Москве привязала к воздушным шарам флаг запрещённой организации и запустила их в небо.

В тот же период Любашенко установила аудиоколонки в окнах квартиры и гостиничного номера в Московском регионе, через которые публично распространяла фейки о действиях Вооружённых сил РФ на территории Украины, говорится в сообщении.

"Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сообщили в главке.

Укранку осудили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и п. п. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

*Признана террористической и запрещена в РФ.

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Фото: Freepik/rawpixel.com.

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