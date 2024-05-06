Вооруженные Силы Украины планируют осуществление "широкомасштабного удара" с ранних утренних часов 7 мая с использованием 50 беспилотных аппаратов и "многочисленных" ракет дальнего действия, как сообщает информационное агентство RT, ссылаясь на источник.
По данным, полученным RT, планируется провести широкомасштабную атаку на территорию России с раннего утра 7 мая.
По информации источника, планируется атаковать с использованием более 50 беспилотников и множеством ракет дальнего действия. Первоначально рассчитывают на запуск дронов для истощения средств противовоздушной обороны, а затем нанесение удара по заранее согласованным целям. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Отмечается, что это "первая настолько масштабная вероятная атака со стороны Украины".
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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