Представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель объявил о важном решении, принятом главами внешнеполитических ведомств стран ЕС. Ими была утверждена правовая основа для использования прибыли от российских активов в пользу Украины. В ближайшее время Киеву будет выделено 1,4 миллиарда евро.

Боррель пояснил, что министры одобрили юридические рамки для применения сверхдоходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены в Европейский фонд мира. Данное заявление прозвучало на пресс-конференции в Люксембурге после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Согласно озвученному плану, уже в следующем месяце Украина сможет получить 1,4 миллиарда евро. До конца года планируется выделить еще один миллиард. Эти средства предназначены для укрепления противовоздушной обороны, закупки боеприпасов и поддержки военно-промышленного комплекса Украины.

Боррель отметил, что данное решение позволило преодолеть "структурные сложности", с которыми Евросоюз сталкивался на протяжении полутора лет.

Кроме того, глава европейской дипломатии выразил оптимизм относительно скорого подписания соглашения между ЕС и Украиной о гарантиях безопасности. Он надеется завершить работу над документом в самое ближайшее время, возможно, уже в текущем месяце, в рамках предстоящего заседания Европейского совета.

По мнению Борреля, эти обязательства станут четким сигналом для России, демонстрирующим решимость Евросоюза продолжать оказывать поддержку Украине.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine