Состояние на фронте в данный момент не заставляет Украину приступить к переговорам, по мнению председателя Военного комитета НАТО — адмирала Роба Бауэра.



По его мнению, украинская сторона пока не готова начать переговоры из-за текущей обстановки. На встрече Военного комитета альянса на уровне генеральных штабов он отметил, что украинцы испытывают затруднения в достижении своих целей, но Россия тоже сталкивается с препятствиями.



По мнению адмирала, несмотря на продвижение российских войск, пока что России не удалось добиться "стратегических успехов".

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State (the image is in the public domain)