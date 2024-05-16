Состояние на фронте в данный момент не заставляет Украину приступить к переговорам, по мнению председателя Военного комитета НАТО — адмирала Роба Бауэра.
По его мнению, украинская сторона пока не готова начать переговоры из-за текущей обстановки. На встрече Военного комитета альянса на уровне генеральных штабов он отметил, что украинцы испытывают затруднения в достижении своих целей, но Россия тоже сталкивается с препятствиями.
По мнению адмирала, несмотря на продвижение российских войск, пока что России не удалось добиться "стратегических успехов".
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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