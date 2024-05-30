Не служившие в армии и не имеющие при себе военного удостоверения могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысяч гривен (примерно 627 долларов), заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин украинскому изданию "Страна".



Согласно словам Истомина, каждый гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен носить с собой военный документ вместе с удостоверением личности и предъявлять его по требованию представителя территориального центра комплектования (военкомата) или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая текущего года, и за несоблюдение предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч (418 долларов) до 25,5 тысяч гривен.

В начале мая был принят законопроект, увеличивающий наказания за нарушение "мобилизационных правил".



Закон о повышении мобилизационной готовности в Украине начал действовать 18 мая. Согласно документу, все обязанные службой в течение 60 дней с момента введения закона должны обновить свои данные в военкомате.



Для этого им необходимо явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также могут быть отправлены повестки.



Повестка будет считаться врученной, даже если призывник лично не видел ее: датой "вручения" будет считаться день, когда в документе поставлен штамп о невозможности личной встречи. В законопроекте указано, что военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.



Автомобильное управление может быть лишено уклоняющимся от службы. Демобилизация не имеет четко определенных сроков в документе, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

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