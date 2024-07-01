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В Севастополе ПВО отражает вражескую атаку
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована вчера в 19:25

В Севастополе ПВО отражает вражескую атаку

В Севастополе активированы системы противовоздушной защиты, а все соответствующие подразделения приведены в режим повышенной готовности, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Глава города настоятельно рекомендовал местным жителям укрыться в безопасных местах и следовать всем необходимым мерам предосторожности.

Развожаев подчеркнул важность избегать открытых пространств, он подчеркнул, что основную угрозу представляют осколки.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога и прекращено движение транспортных средств по Крымскому мосту.﻿

"В Севастополе работает ПВО… Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и быть готовыми к возможным изменениям в обстановке.

Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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