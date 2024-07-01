В Севастополе активированы системы противовоздушной защиты, а все соответствующие подразделения приведены в режим повышенной готовности, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Глава города настоятельно рекомендовал местным жителям укрыться в безопасных местах и следовать всем необходимым мерам предосторожности.
Развожаев подчеркнул важность избегать открытых пространств, он подчеркнул, что основную угрозу представляют осколки.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога и прекращено движение транспортных средств по Крымскому мосту.
"В Севастополе работает ПВО… Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и быть готовыми к возможным изменениям в обстановке.
Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Инсайдер Минг-Чи Куо: у наушников Apple AirPods может появиться свой аналог Face ID
В 2026 году Apple планирует выпустить новую версию беспроводных наушников AirPods, оснащенных инфракрасными камерами, аналогичными тем, что используются для функции Face ID на iPhone и iPad.
Общество Молдавии не желает милитаризации страны
Частые военные мероприятия на территории Молдавии могут привести к усилению напряженности в регионе, что вызывает беспокойство в обществе, передал депутат от политической партии "Победа" в парламенте Молдавии Василий Боля через РИА Новости.
Диетолог Соломатина посоветовала избегать готовых салатов с рыбой, мясом и яйцами
Летом особенно опасно употреблять готовые салаты, так как они могут стать причиной серьезных отравлений, включая ботулизм.
"Лаборатория Касперского": в Telegram замечена новая схема кражи криптовалюты
В Telegram появилась новая схема кражи криптовалюты через фишинговых ботов.