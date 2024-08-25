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МИД Украины требует от властей Белоруссии отвести вооружение дальше от границы
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Украина настаивает, чтобы Белоруссия отвела войска дальше от границы

МИД Украины требует от властей Белоруссии отвести вооружение дальше от границы

Министерство иностранных дел Украины настаивает, чтобы власти Белоруссии дали распоряжение отвести вооружение и силы дальше от границы.

Силовое ведомство заявило, что Минск поставил большое количество личного состава, в том числе Сил специальных операций в Гомельской области, рядом с северными границами Украины, пишет РИА Новости.

При этом МИД Украины уверяет, что власти страны не планируют делать недружественные действия в отношении Белоруссии. Отвести войска они требуют "на расстояние, которое превысит дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня".

Фото: commons. wikimedia.org/Vasyatka1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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