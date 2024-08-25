Украина настаивает, чтобы Белоруссия отвела войска дальше от границы

Министерство иностранных дел Украины настаивает, чтобы власти Белоруссии дали распоряжение отвести вооружение и силы дальше от границы.
Силовое ведомство заявило, что Минск поставил большое количество личного состава, в том числе Сил специальных операций в Гомельской области, рядом с северными границами Украины, пишет РИА Новости.
При этом МИД Украины уверяет, что власти страны не планируют делать недружественные действия в отношении Белоруссии. Отвести войска они требуют "на расстояние, которое превысит дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня".
Фото: commons. wikimedia.org/Vasyatka1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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