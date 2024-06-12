Дмитрий Медведев, занимающий пост председателя Совета безопасности, поздравил россиян с Днем России. Политик опубликовал в своём телеграм-канале видео с картой России постепенно заполняемой триколором с востока на запад. В конце видео можно увидеть, как значительная часть украинской территории заполняется цветами российского флага.

На карте видно, как территория Украины постепенно окрашивается в цвета российского флага, что явно намекает на её включение в состав России. Видео сопровождается поздравлением Дмитрия Медведева с Днём России.

В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил о возможном новом конфликте с Украиной с Украиной из-за её расположения на «исторически российских территориях». По его мнению само существование Украины является «смертельно опасным» для её населения, и в конечном итоге большая часть населения Украины предпочла бы жить в составе более крупного и сильного государства.

Одним из требований Украины для заключения мира является вывод войск РФ и возврат к границам 1991 года. Россия в свою очередь готова к переговорам только с сохранением нынешних территорий.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Медведева