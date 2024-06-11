В НАТО планируется получить до 1,5 миллиарда евро от замороженных активов Российской Федерации. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины и восстановление страны, — Сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Примерно 1,5 млрд евро с прибылей от активов станут доступны в июле. 90% от них пойдут на оборону, 10% — на восстановление", — заявила Ляйен на международной конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине.

Она сообщила, что на саммите G7, который состоится на этой неделе, будут обсуждаться способы распределения этих денег для помощи Украине.

В мае стало известно, что страны Евросоюза одобрили план, согласно которому доходы от замороженных активов России будут направлены на поддержку Украины. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, в этом году данная схема позволит получить около 3 миллиардов евро. Из этой суммы 90% планируется направить на поддержку украинской армии.

Ожидается, что в будущем активы будут приносить прибыль в размере примерно 5 миллиардов евро ежегодно. Согласно плану, Украина будет получать материальную помощь два раза в год.

Фото: The White House