Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что лишь половина военной поддержки от Запада достигает Украины в установленные сроки. Он выразил надежду на скорое поступление первых истребителей F-16.



В беседе с агентством Рейтер Умеров подчеркнул, что Украина благодарна за военную помощь и оружие, предоставленные странами-партнерами, но отметил, что лишь половина обещанных поставок от Запада пришла вовремя, что в конечном итоге способствовало успехам российских войск.



Кроме того, министр выразил надежду на быстрое обеспечение Украины первыми истребителями F-16. В данный момент в Киеве акцентировано внимание на подготовке пилотов и персонала.



США предоставили разрешение союзникам передать Украине истребители F-16, а также принимают участие в обучении специалистов для осуществления пилотирования и обслуживания самолетов. Процесс обучения проходит в штате Аризона. Согласно сообщению представителя американских военно-воздушных сил, в этом штате находятся 12 украинских пилотов.



Нидерланды и Дания первыми приняли решение предоставить Украине истребители F-16. Администрация Белого дома подтвердила, что Украина получит военные самолеты от третьих стран после завершения подготовки своих летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге планируют направить первые истребители F-16 в Киев в 2024 году. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб объявила о поставке в 2028 году 30 самолетов F-16, причем первые из них должны быть переданы Киеву до конца текущего года. По словам посла России в Гааге Александра Шульгина, голландцы не учитывают возможных последствий поставки их истребителей F-16 в Киев, так как это может привести к затягиванию конфликта на Украине и усилению страданий ее жителей.



Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют переговорный процесс, прямо вовлекают страны НАТО в конфликт и рискованно играют с огнем. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки вооружений для Украины становятся легитимной целью для России. Он отметил, что США и страны НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.



В Кремле подчеркивают, что наращивание военной помощи для Украины со стороны Запада не способствует диалогу и может оказать отрицательное влияние.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)