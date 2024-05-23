По словам руководительницы украинской делегации в НАТО Натальи Галибаренко, власти Украины надеются на возможность самостоятельного определения целей для использования западного вооружения.



Представитель госдепартамента США Энтони Блинкен, высказываясь о применении американских боеприпасов украинскими войсками по территории России, отметил, что Вашингтон допускает решение вопроса о ведении боевых действий на усмотрение Киева. В дальнейшем сотрудник Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают удары украинцев по российской территории.



С мнением Галибаренко согласны американские конгрессмены, возглавляемые председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером, которые призвали министра обороны США Ллойда Остина разрешить использовать передаваемое американское оружие для атак на Россию. По их мнению, администрация США должна разрешить применение предоставленных вооружений для "ударов по важным объектам внутри российской территории в определенных обстоятельствах".



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение американских конгрессменов о возможности использования переданного Украине американского вооружения для нападения на Россию, заявил, что в конгрессе много "агрессивно настроенных" людей, желающих провоцировать конфликт.



Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне, отметил, что такие требования неразумны и могут привести к втягиванию США в военное столкновение.

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