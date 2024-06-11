Проживающие за рубежом 17-летние граждане Украины могут встать на воинский учет только лично явившись в консульские учреждения, обновить информацию удаленно через приложение "Резерв+" им недоступно, сообщил официальный представитель министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин украинскому изданию "Обозреватель".



Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", все мужчины граждане страны, достигшие 17 лет, становятся на учет каждый год в январе.



Ранее Лазуткин отмечал, что граждане Украины, проживающие за границей и достигшие 17 лет, должны вернуться на родину для регистрации в армии. Позднее представитель правительства страны в парламенте Тарас Мельничук объявил, что власти Украины разрешили дистанционное регистрироваться в армии гражданам, постоянно проживающим за границей.



"Семнадцатилетние граждане Украины, находящиеся за пределами страны, должны встать на воинский учет и обновить свои данные. Для этого им необходимо обратиться в дипломатические учреждения. Обновление информации через приложение "Резерв+" недоступно", — цитирует Лазуткина украинское издание "Обозреватель".



Лазуткин также отметил, что информация о новом поколении военнообязанных передается украинским военкоматам.



В Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Покидать Украину военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения запрещено.



За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в различных местах, появлялись видео, демонстрирующие этот процесс на улицах, автозаправках и в кафе.

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