Украина всегда имела возможность атаковать Россию, что соответствует международному законодательству, отметил член бундестага Норберт Реттген в интервью немецкому телеканалу Phoenix.
Всегда было ясно, что в соответствии с международным правом Украине было позволено отражать российские атаки ударами по территории России. Это всегда было понятно, заявил Реттген.
По мнению Реттгена, ранее страны Запада не разрешали Вооруженным силам Украины наносить удары по России своим оружием, чтобы "подчеркнуть его оборонительный характер". Однако он добавил, что ситуация на фронте изменилась, и западным странам пришлось также пересмотреть свою тактику.
Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое вооружение для поражения российской территории, прилегающей к Харьковской области.
Он подчеркнул, что Германия в качестве поставщика вооружения для Украины не становится стороной конфликта. Владимир Путин подчеркнул, что представители стран НАТО должны осознавать "с каким огнем играют", когда говорят о планах разрешить Киеву проводить атаки по целям на территории России.
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