Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 89,0499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 95,3906
В ЕС заявили о смерти малого аграрного бизнеса в случае принятия Украины в ЕС
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:14

В ЕС заявили о смерти малого аграрного бизнеса в случае принятия Украины в ЕС

Вступление Украины в состав Европейского Союза немедленно означило бы смерть небольших аграрных предприятий в Германии, заявил глава ассоциации фермеров Германии Йоахим Руквид в интервью газете FAZ.

Руквид был инициатором масштабных протестов фермеров в начале года, выступая против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.

По мнению Руквида, если Украина присоединится к ЕС в ближайшее время, то наше семейное фермерское хозяйство потеряет свою жизнеспособность.

Он подчеркнул важность осторожного подхода к этому вопросу. Кроме того, Руквид отметил проблему коррупции в Украине, подчеркнув необходимость серьезной предварительной работы.

Политики не могут пренебрегать этим, в противном случае возникнет риск политического кризиса в сельской местности к предстоящим выборам, отметил глава ассоциации фермеров.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Захарова: Мероприятия, подобные саммиту в Швейцарии, не обеспечат мир

Захарова: Мероприятия, подобные саммиту в Швейцарии, не обеспечат мир

Мероприятия, вроде саммита по Украине в Швейцарии, не создадут нужные условия для серьезного обсуждения устойчивого мира, как заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Читать полностью
Молдавия получит 2 миллиона евро на подготовку полиции

Молдавия получит 2 миллиона евро на подготовку полиции

Молдавия получит финансирование в размере 2 миллионов евро от Европейского союза для осуществления проекта по развитию умений сотрудников полиции в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, как сообщили представители делегации ЕС в стране.

Читать полностью

Общество

Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована

Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована

Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.

Читать полностью
Удобрения: вред или польза

Удобрения: вред или польза

Заботливый подход даст свои плоды.

Читать полностью

Новости