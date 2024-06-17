Вступление Украины в состав Европейского Союза немедленно означило бы смерть небольших аграрных предприятий в Германии, заявил глава ассоциации фермеров Германии Йоахим Руквид в интервью газете FAZ.



Руквид был инициатором масштабных протестов фермеров в начале года, выступая против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.



По мнению Руквида, если Украина присоединится к ЕС в ближайшее время, то наше семейное фермерское хозяйство потеряет свою жизнеспособность.



Он подчеркнул важность осторожного подхода к этому вопросу. Кроме того, Руквид отметил проблему коррупции в Украине, подчеркнув необходимость серьезной предварительной работы.



Политики не могут пренебрегать этим, в противном случае возникнет риск политического кризиса в сельской местности к предстоящим выборам, отметил глава ассоциации фермеров.

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