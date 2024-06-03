Как заявил представитель президента России Дмитрий Песков, власти в Киеве неоднократно устраивали инсценировки, при которых погибали мирные жители.
Ранее жители Херсона, поклонники пророссийской политики, сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из столицы Украины с целью инсценировать удары российской армии по гражданским объектам в медицинских и образовательных учреждениях города, чтобы впоследствии обвинить Россию в смерти мирных граждан.
Пресс-секретарь подчеркнул, что эта тема преимущественно подходит для специализированных служб и военных, которые непосредственно осуществляют специальные военные операции. На вопрос об уведомлении Кремля о происходящем и возможности предотвращения провокации с последующим обвинением России, Песков ответил журналистам, что нет. Он отметил, что киевские власти не раз прибегали к таким действиям.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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