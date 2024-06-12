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Большая часть предприятий Украины испытывает дефицит кадров
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:10

Большая часть предприятий Украины испытывает дефицит кадров

Более половины предприятий в Украине — 57% — сталкиваются с дефицитом трудовых ресурсов, как сообщила Юлия Свириденко, министр экономики страны.

На мероприятии по восстановлению Украины в Берлине она отметила, что значительное количество украинских компаний испытывает сложности из-за недостатка квалифицированных сотрудников.

Ранее министр признала, что для борьбы с дефицитом трудовой силы одним из ключевых вызовов для экономики страны стала мобилизация специалистов в армию.

Для компенсации недостатка кадров власти планируют провести переквалификацию женщин на должности, которые традиционно считались "мужскими".

С начала февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения, в связи с чем президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны в период действия военного положения запрещен.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Повестку могут предъявить в различных местах, что подтверждают видеозаписи, где это делается прямо на улицах, на заправках и в кафе.

В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Зеленского сообщал о том, что возраст участников украинских вооруженных сил стал достаточно высоким, что вынудило военкоматы призывать людей, достигших в среднем 43 лет.

Согласно New York Times, Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует о значительных потерях в составе Вооруженных сил Украины.

Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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