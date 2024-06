Западные государства сокращают доверие к украинским властям из-за назначений, которые они не понимают, пишет газета Financial Times, ссылаясь на информацию от украинского чиновника.



Ранее в начале недели издание NV сообщало, что руководитель украинского учреждения, занимающегося возрождением и развитием инфраструктуры, Мустафа Найем, подал в отставку после того, как украинские власти не пригласили его на конференцию по восстановлению Украины в Германии. По информации агентства Bloomberg, Найем не примет участия в плановой конференции по восстановлению Украины в Германии, запланированной на 11-12 июня, из-за политических разногласий в Киеве.



"США и другие западные союзники стремятся к стабильным, предсказуемым отношениям с украинскими партнерами… В настоящее время они утрачивают уверенность в правительстве Украины из-за назначений, которые им неясны", — сообщает Financial Times, ссылаясь на не названного украинского чиновника.



По аудиозаписи, полученной изданием, в конце мая Найем встретился с представителями американского Агентства США по международному развитию (USAID) и других западных организаций, чтобы изложить им свои ожидания по поводу увольнения.



В мае газета Financial Times, ссылаясь на источники в кругах власти, сообщила, что страны G7 предупреждали о том, что они рассматривают увольнения бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова как "дестабилизирующие и необъяснимые" шаги.



8 февраля Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский возглавлял сухопутные войска ВСУ.



Несколько украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о возможном противостоянии между Зеленским и Залужным.

Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может стать угрозой для Зеленского, если примет решение начать политическую карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)