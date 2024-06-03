Глава министерства обороны Нидерландов заявил о разрешении Украине наносить удары по территории РФ самолетами F-16.
Согласно его словам, Нидерланды разрешат Киеву наносить удары по российской территории с помощью самолетов F-16.
Фото: www.nellis.af.mil/USAF (the image or file is in the public domain)
В ПА НАТО передали резолюцию о разрешении ВСУ бить по России оружием альянса
Решение об использовании Украиной переданного НАТО вооружения по территории России было представлено в Парламентской ассамблее Альянса через депутата сейма Польши и кандидата в депутаты Европарламента Михала Щербу.
Зеленский не поедет на G7
Президент Украины Владимир Зеленский возможно не отправится на саммит высших руководителей стран "Большой семерки", который запланирован на 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
«Известия»: в российских консервах с печенью трески выявили превышение нормы мышьяка
В магазинных консервах, содержащих печень трески, эксперты обнаружили слишком большое количество вредоносного для человеческого организма при употреблении в пищу элемента. В продуктах обнаружили мышьяк, со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует газета «Известия».
В Волгограде студентов вуза вызвали к декану из-за межнационального конфликта
После инцидента студент из Египта пожаловался на оскорбление по национальному признаку.