В магазинных консервах, содержащих печень трески, эксперты обнаружили слишком большое количество вредоносного для человеческого организма при употреблении в пищу элемента. В продуктах обнаружили мышьяк, со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует газета «Известия».