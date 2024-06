Глава министерства обороны Нидерландов заявил о разрешении Украине наносить удары по территории РФ самолетами F-16.

Фото: www.nellis.af.mil/USAF (the image or file is in the public domain)