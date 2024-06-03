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Нидерланды разрешат Украине наносить удары по РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:54

Нидерланды разрешат Украине наносить удары по РФ

Глава министерства обороны Нидерландов заявил о разрешении Украине наносить удары по территории РФ самолетами F-16.

Согласно его словам, Нидерланды разрешат Киеву наносить удары по российской территории с помощью самолетов F-16.

Фото: www.nellis.af.mil/USAF (the image or file is in the public domain)

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