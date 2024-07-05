Почти треть часть сообщества Украины считает договоры по обеспечению беспрепятственности, заключенные Киевом с другими государствами, не воздействующими на обороноспособность страны или неэффективными, таковы данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Эксперимент осуществлялся с 16 по 22 мая и с 20 по 25 июня с применением метода телефонных интервью. Было опрошено 2074 респондента. Допущенная статистическая ошибка не превышала 4,1%.
Большинство жителей Украины - 65% - признают полезность договоров по обеспечению безопасности для укрепления обороноспособности страны.
Важно отметить, что из указанного процента 18% считают такие договоры "весьма полезными", в то время как остальные 47% оценивают их как "скорее полезные".
Тем временем 27% украинцев утверждают, что эти соглашения либо не влияют на обороноспособность, либо совершенно бесполезны, как отмечено в результате анкетирования, опубликованного на сайте КМИС.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил в конце июня, что Украина заключила 20 договоров по обеспечению безопасности с разнообразными странами, от которых ожидается годовая военная помощь на сумму 60 миллиардов долларов. Соглашения, в частности, были подписаны с Европейским союзом, Соединенными Штатами, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией и Канадой.
Фото: www. flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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