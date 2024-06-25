Предстоящий в июле саммит НАТО окажется бессмысленным, если на нем не будут приняты конкретные решения относительно Украины, подчеркнул заместитель начальника кабинета Владимира Зеленского — Игорь Жовква.
По мнению Жовквы, саммит должен принять значимое решение, включая вопросы, связанные с Украиной.
В противном случае мероприятие станет бесполезным, отметил Жовква в беседе с агентством Рейтер. При этом он не уточнил конкретику подобного решения.
Жовква подчеркнул, что единодушие всех стран-участниц НАТО будет необходимо для принятия данного решения. Он высказал предположение о том, что консенсус будет достигнут накануне саммита.
В начале недели помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии — Джеймс О'Брайен — выразил мнение, что США надеются на принятие позитивного решения о будущем членства Украины в Евросоюзе по итогам предстоящего саммита НАТО в июле в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что ясность относительно перспектив Украины в ЕС создаст возможность "построить прочный мост" для вступления в НАТО, что, в том числе, предполагает выполнение Киевом целого ряда необходимых реформ.
Журналист из тематического издания National Interest — Ставрос Атламазоглу — высказал сомнения в том, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО на грядущем саммите альянса.
Саммит НАТО запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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