Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил в четверг о намерении расширить область принудительной эвакуации местных жителей из Купянского района.
По его словам, в связи с увеличением активных боевых действий в серой зоне, решение о обязательном эвакуации семей с детьми будет рассмотрено на предстоящем совете обороны области.
Эвакуация планируется для нескольких населенных пунктов, где проживают десятки семей.
Олег Синегубов заявил на телеканале "Рада", что также предполагается принудительно эвакуировать жителей из 13 населенных пунктов в Изюмском районе по Боровскому направлению, где обитает около 20 семей.
По данным главы администрации, до настоящего времени около 12 тысяч человек были эвакуированы из районов, находящихся близко к зонам военных действий.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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