Во время своего визита в Вашингтон, руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак выразил позицию, что украинское правительство не пойдет на уступки в вопросе завершения конфликта с Россией, включая тему пересмотра государственных границ.

Он подчеркнул, что Украина открыта к предложениям по восстановлению справедливого мира, но на ряд значимых аспектов, касающихся независимости, свободы, демократических ценностей, территориальной неприкосновенности и суверенитета страны, компромисс недопустим.

Ермак также прокомментировал предложенный кандидатом в президенты США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации на Украине, указав, что пока не может оценить его, предпочитая дождаться конкретных действий.

План Трампа предполагает, что новая администрация США потребует от Киева начать переговоры с Москвой, угрожая прекращением военной поддержки в случае отказа, и предложит России увеличение поставок оружия Украине, если она не примет участие в переговорах. Предполагается, что мирные переговоры должны привести к прекращению огня, основанному на существующих линиях фронта.

В Кремле, комментируя предложение, заявили о важности учета всех нюансов и реальной ситуации на местности при оценке любого плана.

Президент России Владимир Путин обозначил ряд требований для начала мирного разрешения конфликта с Украиной. В их числе полный отвод украинских военных с контролируемых территорий, принятие Украиной нейтрального и безъядерного статуса, проведение демилитаризации и денацификации страны, признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России в рамках международных договоров, а также отмена всех международных санкций в отношении России.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)