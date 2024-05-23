В рамках недостаточности кадрового потенциала на территории Украины депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко вынесла на обсуждение законопроект, который позволит расширить возможности занятости осужденных, как описала Геращенко в своем Telegram-канале.
Предложенный документ направлен на усовершенствование исполнения наказаний в виде штрафов и общественных работ. Власти планируют расширить круг лиц, подлежащих работам, включая строительство в условиях военного положения. На первом этапе проект поддержали 253 депутата.
Согласно инициативе, предлагается разрешить выполнение общественных работ на предприятиях любой формы собственности, за исключением частных, и увеличить максимальную продолжительность рабочего дня для общественных работ до восьми часов. Геращенко отметила, что Верховная Рада также приняла законопроект, позволяющий привлекать осужденных к "ведению хозяйственной деятельности в пенитенциарной системе".
"Мы видим недопустимые случаи использования труда осужденных и считаем важным ужесточить контроль за данным механизмом привлечения", — дополнила Геращенко.
Согласно информации Национального банка Украины за 3 мая, трудовые ресурсы в стране сократились на 25% за два года, что объясняется, в частности, мобилизацией и оттоком мигрантов. Ранее Европейская бизнес-ассоциация опубликовала исследование рынка труда в Украине, по которому отмечается дефицит персонала в различных сферах, особенно в условиях ужесточения мобилизации.
С начала действия режима военного положения на Украине с 24 февраля 2022 года и подписания указа об общей мобилизации Владимиром Зеленским на следующий день, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны в период действия военного положения стал запрещен. Сообщалось, что журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, предупреждал о том, что состав украинских военных становится настолько редким, что в военкоматах призывают людей среднего возраста в 43 года.
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