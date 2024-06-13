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Украина получила 98 миллиардов долларов помощи
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:57

Украина получила 98 миллиардов долларов помощи

Страны контактной группы, занимающейся вопросами Украины, передали Киеву военную поддержку на сумму свыше 98 миллиардов долларов, отметил глава военного ведомства США Ллойд Остин.

Остин заявил, что рад сообщить, что с февраля 2022 года упомянутая группа государств выделила Украине помощь в сфере обеспечения безопасности на более чем 98 миллиардов долларов.

Об этом он заявил перед заседанием в Брюсселе в четверг.

Фото: www.navy.mil/U.S. Navy photo (it is in the public domain)

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