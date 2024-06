Страны контактной группы, занимающейся вопросами Украины, передали Киеву военную поддержку на сумму свыше 98 миллиардов долларов, отметил глава военного ведомства США Ллойд Остин.



Остин заявил, что рад сообщить, что с февраля 2022 года упомянутая группа государств выделила Украине помощь в сфере обеспечения безопасности на более чем 98 миллиардов долларов.

Об этом он заявил перед заседанием в Брюсселе в четверг.

Фото: www.navy.mil/U.S. Navy photo (it is in the public domain)