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Лидеры стран надо заявили о вложении $1 млрд в противовоздушную защиту Украины
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Лидеры стран надо заявили о вложении $1 млрд в противовоздушную защиту Украины

Соединенные Штаты Америки в сотрудничестве с союзниками планируют нарастить противовоздушную защиту Украины. Об этом свидетельствует коллективное заявление лидеров ряда стран, включая президента США, глав правительств Нидерландов, Германии, Италии и президента Румынии.

Согласно документу, опубликованному Белым домом, страны-партнеры намерены предоставить Украине дополнительные стратегические системы ПВО. В их число входят батареи Patriot от США, Германии и Румынии, а также компоненты для этих систем от Нидерландов и других союзников. Италия, в свою очередь, обещает поставить комплекс SAMP-T.

В планах США и их партнеров также значится передача Украине нескольких десятков тактических систем противовоздушной обороны в ближайшие месяцы. Среди них - NASAM, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Предполагается, что эти комплексы существенно усилят и расширят систему ПВО Украины.

Кроме того, Соединенные Штаты намереваются в течение следующего года обеспечить Украину сотнями дополнительных зенитно-ракетных комплексов-перехватчиков.

В заявлении выражается признательность коалиции из более чем 50 стран, оказывающих поддержку Украине. Особо отмечается инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне", в рамках которой партнеры обязались выделить свыше 1 миллиарда долларов на укрепление ПВО Украины.

Документ также упоминает о совместной работе НАТО и Киева по созданию интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, совместимой со стандартами Североатлантического альянса.

Фото: From Wikimedia Commons/ Adam Morgan

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