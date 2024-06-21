Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
Украина смогла одолеть Словению на Евро-2024
  1. Главная
  2. Спорт
  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 20:33

Украина смогла одолеть Словению на Евро-2024

В рамках второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Украины одержала волевую победу над командой Словакии. Матч, проходивший в Дюссельдорфе, завершился со счетом 2:1 в пользу украинцев.

Первыми счет открыли словаки: на 17-й минуте ударом головой отличился Иван Шранц. Однако во втором тайме украинская команда сумела переломить ход встречи. На 54-й минуте Николай Шапаренко восстановил равновесие, а за десять минут до финального свистка Роман Яремчук, мастерски обработав мяч в штрафной зоне, принес своей сборной победу. Яремчук становился чемпионом России в составе "Рубина".

Примечательно, что Яремчук установил новый рекорд, став самым результативным игроком сборной Украины на чемпионатах Европы. С тремя забитыми мячами он превзошел достижение легендарного Андрея Шевченко.

Для украинской команды эта победа стала первой на турнире после поражения от Румынии в первом матче. Словакия, в свою очередь, не смогла развить успех после неожиданной победы над Бельгией.

Ситуация в группе E остается напряженной: Румыния, Украина и Словакия имеют по три очка, тогда как Бельгия пока не набрала ни одного. Следующий тур, который состоится 22 июня, может внести существенные коррективы в расстановку сил.

Заключительные матчи группового этапа пройдут 26 июня. Украинцам предстоит встреча с бельгийцами в Штутгарте, а словаки сыграют с румынами во Франкфурте-на-Майне. Напомним, что в плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сильнейшие сборные среди занявших третьи места.

Фото: From Wikimedia Commons/ Stewart (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

МИД РФ жестко ответил на новые санкции со стороны Японии

МИД РФ жестко ответил на новые санкции со стороны Японии

МИД России предупредило Японию о рисках ответных мер со стороны России в связи с новыми санкциями, введенными Японией. По мнению российской стороны, это решение Токио является еще одним шагом к полному разрушению двусторонних отношений.

Читать полностью
Bloomberg: БРИКС станет противовесом G7 при расширении

Bloomberg: БРИКС станет противовесом G7 при расширении

Вступление новых стран в БРИКС способно превратить союз в более мощный противовес альянсу G7, пишет Bloomberg. По версии издания, важность БРИКС заключается не только в экономическом, но и в политическом аспекте.

Читать полностью

Общество

Меры, принимаемые США против жары в Калифорнии, приведут к засухе в Европе

Меры, принимаемые США против жары в Калифорнии, приведут к засухе в Европе

Исследование американских ученых, опубликованное в журнале Nature Climate Change, указывает на возможные непредвиденные последствия применения климатических технологий в Калифорнии. Попытки снизить экстремальные температуры на западном побережье США могут привести к усилению жары в Европе.

Читать полностью

"Аэрофлот" повысит зарплаты пилотов на 30%

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" намерен увеличить оплату труда летного состава на треть до конца осени. Информация появилась на сайте компании после встречи гендиректора Сергея Александровского с пилотами.

Читать полностью

Новости