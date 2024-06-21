В рамках второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Украины одержала волевую победу над командой Словакии. Матч, проходивший в Дюссельдорфе, завершился со счетом 2:1 в пользу украинцев.

Первыми счет открыли словаки: на 17-й минуте ударом головой отличился Иван Шранц. Однако во втором тайме украинская команда сумела переломить ход встречи. На 54-й минуте Николай Шапаренко восстановил равновесие, а за десять минут до финального свистка Роман Яремчук, мастерски обработав мяч в штрафной зоне, принес своей сборной победу. Яремчук становился чемпионом России в составе "Рубина".

Примечательно, что Яремчук установил новый рекорд, став самым результативным игроком сборной Украины на чемпионатах Европы. С тремя забитыми мячами он превзошел достижение легендарного Андрея Шевченко.

Для украинской команды эта победа стала первой на турнире после поражения от Румынии в первом матче. Словакия, в свою очередь, не смогла развить успех после неожиданной победы над Бельгией.

Ситуация в группе E остается напряженной: Румыния, Украина и Словакия имеют по три очка, тогда как Бельгия пока не набрала ни одного. Следующий тур, который состоится 22 июня, может внести существенные коррективы в расстановку сил.

Заключительные матчи группового этапа пройдут 26 июня. Украинцам предстоит встреча с бельгийцами в Штутгарте, а словаки сыграют с румынами во Франкфурте-на-Майне. Напомним, что в плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сильнейшие сборные среди занявших третьи места.

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