После завершения конфликта на территории Украины, по мнению профессора Йорга Баберовски из Берлинского университета Гумбольдта, Российская Федерация в конечном итоге добьется желаемого результата.
По его мнению, Москва не потерпит поражения в настоящем противостоянии.
Историк отметил, что России не хватает ресурсов для захвата Украины, однако, вероятно, президент Владимир Путин будет продолжать давить на Украину и ее союзников.
Со временем западные страны задумаются о том, как долго им хочется участвовать в этой войне. Баберовски не понимает, почему общественность в Германии говорит о поставках вооружений, но не обсуждает дальнейшие шаги после окончания конфликта.
Он беспокоится, что Путин воспользуется усталостью от войны в конечном итоге получит желаемое.
Историк подчеркнул, что у Украины нет достаточного числа бойцов, и ее зависимость от западного вооружения постоянно растет. Западные системы вооружений нуждаются в постоянном обновлении, ремонте и поставках боеприпасов. Баребовски сомневается, что американцы и европейцы заинтересованы в предоставлении этих услуг в долгосрочной перспективе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Путин объявил, что целью операции является защита тех, кого в течение восьми лет подвергали геноциду со стороны киевских властей. Он отметил, что это было вынужденной мерой, поскольку России не оставили других вариантов действий из-за созданных рисков в области безопасности.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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