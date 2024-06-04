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В Германии заявили о победе РФ над Украиной
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:20

В Германии заявили о победе РФ над Украиной

После завершения конфликта на территории Украины, по мнению профессора Йорга Баберовски из Берлинского университета Гумбольдта, Российская Федерация в конечном итоге добьется желаемого результата.

По его мнению, Москва не потерпит поражения в настоящем противостоянии.

Историк отметил, что России не хватает ресурсов для захвата Украины, однако, вероятно, президент Владимир Путин будет продолжать давить на Украину и ее союзников.

Со временем западные страны задумаются о том, как долго им хочется участвовать в этой войне. Баберовски не понимает, почему общественность в Германии говорит о поставках вооружений, но не обсуждает дальнейшие шаги после окончания конфликта.

Он беспокоится, что Путин воспользуется усталостью от войны в конечном итоге получит желаемое.

Историк подчеркнул, что у Украины нет достаточного числа бойцов, и ее зависимость от западного вооружения постоянно растет. Западные системы вооружений нуждаются в постоянном обновлении, ремонте и поставках боеприпасов. Баребовски сомневается, что американцы и европейцы заинтересованы в предоставлении этих услуг в долгосрочной перспективе.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Путин объявил, что целью операции является защита тех, кого в течение восьми лет подвергали геноциду со стороны киевских властей. Он отметил, что это было вынужденной мерой, поскольку России не оставили других вариантов действий из-за созданных рисков в области безопасности.﻿

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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