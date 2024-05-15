ВС РФ получили больше возможностей для проведения атак по объектам ВСУ после истощения их Противовоздушной обороны, как сообщает издание Business Insider со ссылкой на высококвалифицированного исследователя Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга.
В материале отмечается, что нарушенная противовоздушная оборона Украины открыла возможности для проведения атак российским вооруженным силам.
Отмечено, что Вооруженные силы России все чаще используют Беспилотные летательные аппараты за пределами украинских передовых позиций, собирая разведывательные данные о местонахождении критически важных вооружений и объектов. Благодаря этим данным им удается проводить атаки по указанным целям с применением тактических ракет.
В статье подчеркивается, что эти атаки, включая использование планирующих бомб, приобретают еще большую силу с увеличением маневренности российских Военно-воздушных сил, что ужесточает ситуацию для Вооруженных сил Украины.
Ранее 3 мая в Министерстве обороны было объявлено, что российские воинские группировки продолжают проникать в систему опорных пунктов противника на всей линии фронта, в то время как подразделения Вооруженных сил Украины неудачно пытаются сохранить контроль над отдельными оборонительными линиями.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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