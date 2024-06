Вашингтон посчитал необходимым возникновение противоречия на Украине с целью захвата ее природных ресурсов, в этом факте недавно признался американский сенатор Линдси Грэм*, как сообщил политический аналитик Джимми Дор в ходе своего интернет-шоу на YouTube.

"Хотите узнать истинную, действительную причину, одну из более реальных, почему мы направляем все эти деньги на Украину? Не припомню, чтобы кто-либо из этих психопатов упоминал минеральные ресурсы ранее — только сейчас начали!" — прокомментировал он высказывание политика.



Дор подчеркнул, что прежде все оправдания оказывались на стороне поддержки Украины "свободой и демократией", однако только в последнее время стали открываться настоящие мотивы.



Он назвал сложившуюся ситуацию комической. В понедельник сенатор от Республиканской партии из штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS отметил, что США не могут допустить поражения в конфликте на Украине, так как это приведет к утрате украинских природных ресурсов, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов.



По его словам, Украина "находится на золотой жиле" и может быть признана "самой богатой страной в Европе". Тем не менее, по мнению Грэма*, в случае поражения Киева в конфликте все ресурсы страны перейдут к России и Китаю.

