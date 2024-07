Президент Польши Анджей Дуда в беседе с журналистами The Washington Times высказал мнение о невозможности присоединения Украины к НАТО, пока страна находится в состоянии конфликта с Российской Федерацией.

Согласно сведениям, опубликованным в газете The Washington Times, лидеры государств-членов НАТО, в том числе и президент Соединенных Штатов Джо Байден, не планируют согласовывать точные даты вступления Украины в Североатлантический альянс во время предстоящего саммита в столице США.

Однако сам польский президент выразил готовность пойти дальше остальных стран альянса в продвижении полноценного и официального приглашения Украины стать членом блока. Тем не менее, как сообщает издание, руководители других государств-членов НАТО, включая американского лидера Джо Байдена, не собираются определять конкретные сроки принятия Украины в ряды Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вашингтоне.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. В июле текущего года на саммите в Вильнюсе НАТО приняла итоговое заявление, в котором выразила уверенность в будущем членстве Украины в альянсе, однако не назвала предполагаемых сроков приема. Представители организации неоднократно подчеркивали невозможность присоединения к НАТО, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)