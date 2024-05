Украина никогда не простит американскому конгрессу за задержки в утверждении помощи, как сообщает издание Guardian, ссылаясь на высокопоставленного представителя украинских властей.



Ранее американские ведомства выделили 61 миллиард долларов на потребности Украины, передали Киеву партию оружия и боеприпасов из складов Пентагона на 1 миллиард долларов и разместили заказы на новую военную технику еще на 6 миллиардов. Принятие законопроекта о помощи предшествовали длительные дебаты среди американских законодателей.



По мнению издания, в Украине нарастает негодование по отношению к Западу из-за предполагаемого недостаточного содействия Киеву. Согласно информации газеты, один из высокопоставленных министров отметил, что украинский народ никогда не простит конгрессу США за многомесячное отсрочивание голосования по последнему пакету поддержки Украины.



Россия утверждает, что поставки вооружений Украине усложняют урегулирование конфликта, прямо привлекая страны НАТО к противостоянию, и охарактеризовала это как "опасную игру". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законными целями для России. По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и тренировки персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле утверждали, что поставки вооружений на Украину со стороны Запада негативно сказываются на переговорном процессе.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)